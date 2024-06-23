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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezonun startı verildi. Sağlık kontrolünden geçirilen teknik heyet ve futbolcular, Samandıra'daki Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını yapacak. Sarı-lacivertlilerde kiralıktan dönen futbolcularla ilgili kararı Jose Mourinho verecek. İşte o isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 11:11
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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu...

Yeni sezon hazırlıklarının startını veren Fenerbahçe'de milli takımlarında bulunmayan futbolculardan oluşan kafile Samandıra'dan Düzce Topuk Yaylası'ndaki tesislere hareket edecek ve sezonun ilk antrenmanını burada yapacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu...

Transfer operasyonuna son sürat devam eden sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncuların son durumu merak konusu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu...

Yaz transfer sezonunun ilk hamlesini Levent Mercan ile yapan yönetim, Mert Hakan Yandaş ile de kontratını yeniledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu...

Michy Batshuayi ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşamayan Kanarya, forvet bölgesine oyuncu bakıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu...

Öte yandan takımın yıldız futbolcuları Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'na da Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgi gösteriyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu...

Teknik direktör Jose Mourinho ile koordineli bir şekilde çalışan yönetim, kadro planlama çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu...

Orta saha, stoper ve kanat bölgelerine takviye düşünen Fenerbahçe, hedefteki yıldızlarla görüşmelerde bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu...

Hummalı bir operasyon yürüten sarı-lacivertlilerde kiralıktan dönen isimlerin geleceği de netlik kazanacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu...

Hürriyet'in haberine göre; Teknik direktör Jose Mourinho, yapılacak kamp çalışmalarında takıma dönen futbolcularla ilgili karar verecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu...

TAM 10 FUTBOLCU...
Kiralık sözleşmesi aralık ayına kadar devam eden Lincoln Henrique'nin dışında, kiralıktan dönen Miguel Crespo, Joao Pedro, Emir Ortakaya, Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Umut Nayir, Emre Demir, Tiago Çukur, Burak Kapacak ve Miha Zajc için Topuk Yaylası ve Graz kampları belirleyici olacak.

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