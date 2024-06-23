FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezonun startı verildi. Sağlık kontrolünden geçirilen teknik heyet ve futbolcular, Samandıra'daki Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını yapacak. Sarı-lacivertlilerde kiralıktan dönen futbolcularla ilgili kararı Jose Mourinho verecek. İşte o isimler...
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Michy Batshuayi ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşamayan Kanarya, forvet bölgesine oyuncu bakıyor.
Öte yandan takımın yıldız futbolcuları Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'na da Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgi gösteriyor.
Teknik direktör Jose Mourinho ile koordineli bir şekilde çalışan yönetim, kadro planlama çalışmalarını titizlikle yürütüyor.
Orta saha, stoper ve kanat bölgelerine takviye düşünen Fenerbahçe, hedefteki yıldızlarla görüşmelerde bulunuyor.
Hummalı bir operasyon yürüten sarı-lacivertlilerde kiralıktan dönen isimlerin geleceği de netlik kazanacak.
Hürriyet'in haberine göre; Teknik direktör Jose Mourinho, yapılacak kamp çalışmalarında takıma dönen futbolcularla ilgili karar verecek.
TAM 10 FUTBOLCU...
Kiralık sözleşmesi aralık ayına kadar devam eden Lincoln Henrique'nin dışında, kiralıktan dönen Miguel Crespo, Joao Pedro, Emir Ortakaya, Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Umut Nayir, Emre Demir, Tiago Çukur, Burak Kapacak ve Miha Zajc için Topuk Yaylası ve Graz kampları belirleyici olacak.
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