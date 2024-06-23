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Almanlar Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini duyurdu! İşte o rakam

A Milli Takım'la EURO 2024'te ter döken Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, Avrupa ekiplerinin uzun süredir radarında. Özellikle Bundesliga devlerinin de transfer etmek istediği Ferdi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Alman basını, Fenerbahçe'nin Ferdi için talep ettiği o rakamı açıkladı. İşte detaylar... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 23:50
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Almanlar Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini duyurdu! İşte o rakam

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takdir toplayan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu bir süredir Avrupa devlerini peşinde koşturuyor.

Almanlar Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini duyurdu! İşte o rakam

Bu sebeple Fenerbahçe yönetiminin de satışına onay vermeyi düşündüğü Ferdi'nin takımdaki geleceği de belirsizliğini koruyor.

Almanlar Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini duyurdu! İşte o rakam

Ancak, Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu astronomik bir rakam gelmediği sürece satmaya da niyetli değil.

Almanlar Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini duyurdu! İşte o rakam

Öte yandan, Alman basınından da flaş bir Ferdi iddiası gündeme getirildi. Sky Sports Almanya, Borussia Dortmund'un Ian Maatsen'in yerine bir numaralı adayının Ferdi Kadıoğlu olduğunu duyurdu.

Almanlar Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini duyurdu! İşte o rakam

Haberde, Ferdi'nin Gürcistan ve Portekiz maçlarındaki performansları değerlendirilirken, milli futbolcunun topla arasının iyi olduğu ancak defansif olarak gelişime ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Almanlar Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini duyurdu! İşte o rakam

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'nun Portekiz maçında dünyanın en iyi futbolcularına karşı girdiği düellolarda fiziksel olarak biraz eksik kaldığı aktarıldı.

Almanlar Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini duyurdu! İşte o rakam

DORTMUND, FERDİ İLE TEMASA GEÇTİ

Almanların kaleme aldığı haberde, Nuri Şahin'in milli futbolcuyu çok istediği ve Borussia Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu ile temasa geçtiği de kaydedildi.

Almanlar Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini duyurdu! İşte o rakam

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ RAKAMI DUYURDULAR

Haberde ayrıca, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcu için talep ettiği bonservis bedeline değinildi ve sarı lacivertlilerin Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon euro civarında bir bedelle satmaya razı olacağı dile getirildi.

Almanlar Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini duyurdu! İşte o rakam

Sarı-Lacivertliler milli futbolcuyu 2018-19 sezonu başında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

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