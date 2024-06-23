Almanlar Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini duyurdu! İşte o rakam
A Milli Takım'la EURO 2024'te ter döken Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, Avrupa ekiplerinin uzun süredir radarında. Özellikle Bundesliga devlerinin de transfer etmek istediği Ferdi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Alman basını, Fenerbahçe'nin Ferdi için talep ettiği o rakamı açıkladı. İşte detaylar... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)
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Öte yandan, Alman basınından da flaş bir Ferdi iddiası gündeme getirildi. Sky Sports Almanya, Borussia Dortmund'un Ian Maatsen'in yerine bir numaralı adayının Ferdi Kadıoğlu olduğunu duyurdu.
Haberde, Ferdi'nin Gürcistan ve Portekiz maçlarındaki performansları değerlendirilirken, milli futbolcunun topla arasının iyi olduğu ancak defansif olarak gelişime ihtiyaç duyduğu ifade edildi.
Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'nun Portekiz maçında dünyanın en iyi futbolcularına karşı girdiği düellolarda fiziksel olarak biraz eksik kaldığı aktarıldı.
DORTMUND, FERDİ İLE TEMASA GEÇTİ
Almanların kaleme aldığı haberde, Nuri Şahin'in milli futbolcuyu çok istediği ve Borussia Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu ile temasa geçtiği de kaydedildi.
FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ RAKAMI DUYURDULAR
Haberde ayrıca, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcu için talep ettiği bonservis bedeline değinildi ve sarı lacivertlilerin Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon euro civarında bir bedelle satmaya razı olacağı dile getirildi.
Sarı-Lacivertliler milli futbolcuyu 2018-19 sezonu başında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
Bu sezon tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 4504 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki futbolcu 3 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi. Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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