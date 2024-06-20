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Jose Mourinho Fenerbahçe eşofmanlarını giydi! İşte yaptığı paylaşım

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho takım eşofmanlarını giyerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 12:29 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 12:53
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Jose Mourinho Fenerbahçe eşofmanlarını giydi! İşte yaptığı paylaşım

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a gelerek yeni sezon için mesaiye başladı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi takımın başına getirdiği Jose Mourinho, tatilinin ardından yeniden İstanbul'a geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan Portekizli teknik adam sosyal medya hesabından "1. Gün" yazılı paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli futbolcular 22-23 Haziran'da sağlık kontrollerinin ardından tesislerde toplanmaya başlayacak. İlk etap çalışmalarını 24-29 Haziran'da Topuk Yaylası'nda yapacak olan Fenerbahçe, daha sonra 2-13 Temmuz tarihlerinde de Avusturya'nın Bad Wastersdolf'ta kamp yapacak.

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