Fenerbahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! İspanyol basını bombayı patlattı
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İspanyol basınından gündem yaratacak bir iddia geldi. Listesinde dünya yıldızları olan sarı lacivertlilerin, ses getirecek bir futbolcunun peşinde olduğu belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Bu durumu kanıtlar nitelikle bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın flaş bir oyuncunun peşinde olduğu ortaya çıktı.
Konuya dair bomba haberi ise İspanyol basınından Diario Sport duyurdu. İşte ayrıntılar...
Beinsports'un derlediği habere göre; Fenerbahçe geçen sezon Atletico Madrid'den Barcelona'ya kiralanan Joao Felix'in durumunu araştırmak için harekete geçti.
Sarı lacivertlilerin yeni hocası Mourinho'nun, vatandaşı olan Joao Felix'i takımında görmek istediği ileri sürüldü.
Bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Portekizli yıldız oyuncu önce Chelsea'ye ardından Barcelona'ya kiralanmıştı.
Diego Simeone'nin takımda düşünmediğine dikkat çekilen haberde, Madrid devinin 24 yaşındaki futbolcuyu Barcelona'ya kiralamadığı takdirde Fenerbahçe'ye kiralanmasına sıcak bakacağı kaydedildi.
Temmuz 2019'da Benfica'dan 127 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'e katılan Felix, geçtiğimiz sezon Barcelona forması ile 44 maçta 10 gol attı ve 6 asist kaydetti.
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