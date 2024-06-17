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Fenerbahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! İspanyol basını bombayı patlattı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İspanyol basınından gündem yaratacak bir iddia geldi. Listesinde dünya yıldızları olan sarı lacivertlilerin, ses getirecek bir futbolcunun peşinde olduğu belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 14:08
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Fenerbahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! İspanyol basını bombayı patlattı

Yeni sezona oldukça iddialı girmeyi hedefleyen ve takımı Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! İspanyol basını bombayı patlattı

Şu ana kadar transferde sessizliğini koruyan sarı lacivertlilerin, dünyaca ünlü futbolcularla temas halinde olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! İspanyol basını bombayı patlattı

Mourinho'nun gelmesiyle birlikte birçok yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyordu.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! İspanyol basını bombayı patlattı

Bu durumu kanıtlar nitelikle bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın flaş bir oyuncunun peşinde olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! İspanyol basını bombayı patlattı

Konuya dair bomba haberi ise İspanyol basınından Diario Sport duyurdu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! İspanyol basını bombayı patlattı

Beinsports'un derlediği habere göre; Fenerbahçe geçen sezon Atletico Madrid'den Barcelona'ya kiralanan Joao Felix'in durumunu araştırmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! İspanyol basını bombayı patlattı

Sarı lacivertlilerin yeni hocası Mourinho'nun, vatandaşı olan Joao Felix'i takımında görmek istediği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! İspanyol basını bombayı patlattı

Bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Portekizli yıldız oyuncu önce Chelsea'ye ardından Barcelona'ya kiralanmıştı.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! İspanyol basını bombayı patlattı

Diego Simeone'nin takımda düşünmediğine dikkat çekilen haberde, Madrid devinin 24 yaşındaki futbolcuyu Barcelona'ya kiralamadığı takdirde Fenerbahçe'ye kiralanmasına sıcak bakacağı kaydedildi.

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