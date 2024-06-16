Haberler Fenerbahçe İlk transfer Çağlar Söyüncü! Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e karşı teklif

İlk transfer Çağlar Söyüncü! Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e karşı teklif

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak Galatasaray'a karşı kazanılan 1-0'lık derbide kaydettiği gol ile maçın kahramanı olan Çağlar Söyüncü için yönetim kolları sıvadı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 06:50
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İlk transfer Çağlar Söyüncü! Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e karşı teklif

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bayram seyran demeden devam ediyor... Jose Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda 5 oyuncuyu kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertlilerde ilk transfer Çağlar Söyüncü olacak.

İlk transfer Çağlar Söyüncü! Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e karşı teklif

Geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen milli oyuncu, sakatlık ve maç eksiği nedeniyle istenilen performansı ortaya koyamasa da görev aldığı karşılaşmalarda kalitesini göstermişti.

İlk transfer Çağlar Söyüncü! Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e karşı teklif

PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI

Atletico'da satılacak oyuncular listesinde yer alan tecrübeli stopere Jose Mourinho onay verdikten sonra girişimler hız kazandı. Çağlar için 10 milyon euro talep eden İspanyol ekibine 8 milyon euro önerildi. Gelen ilk bilgilere göre; taraflar büyük oranda anlaşma sağladı.

İlk transfer Çağlar Söyüncü! Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e karşı teklif

Geçtiğimiz günlerde evlenen ve İstanbul'da yaşamak isteyen Çağlar, Fenerbahçe yönetimine 'bonservisimi alın' mesajını göndermişti.

İlk transfer Çağlar Söyüncü! Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e karşı teklif

2 GOL ATTI

28 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Gollerden biri tarihi Galatasaray maçında geldi.

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