İlk transfer Çağlar Söyüncü! Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e karşı teklif
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak Galatasaray'a karşı kazanılan 1-0'lık derbide kaydettiği gol ile maçın kahramanı olan Çağlar Söyüncü için yönetim kolları sıvadı. İşte haberin detayları...
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Geçtiğimiz günlerde evlenen ve İstanbul'da yaşamak isteyen Çağlar, Fenerbahçe yönetimine 'bonservisimi alın' mesajını göndermişti.
2 GOL ATTI
28 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Gollerden biri tarihi Galatasaray maçında geldi.
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