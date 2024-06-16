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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi krizi!

Fenerbahçe'de geride kalan sezon sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazanan Michy Batshuayi'nin geleceği adeta yılan hikayesine döndü. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi krizi!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sona erdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi krizi!

Sarı-lacivertli kulüpte kalmak isteyen Belçikalı oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi krizi!

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho'nun da takımda kalmasını istediği Belçikalı oyuncuya, "maaşında indirime gidersen yeni sözleşme imzalarız" mesajını iletti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi krizi!

AYRILMAK İSTEMİYOR

Ancak Batsman, yönetimden gelen bu teklifi kabul etmedi. Michy'nin bu isteği yerine getirmemesi sonrasında taraf arasında görüşmeler tıkandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi krizi!

Batshuayi ve ailesi yeni doğacak çocukları sebebiyle İstanbul'dan ayrılmamayı istemiyor. Tecrübeli golcü, F.Bahçe yönetimiyle yeniden bir görüşme gerçekleştirecek. Eğer anlaşma sağlanamazsa, Batshuayi, İstanbul'dan başka bir kulüple masaya oturacak.

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