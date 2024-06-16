TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Michy Batshuayi krizi!
Fenerbahçe'de geride kalan sezon sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazanan Michy Batshuayi'nin geleceği adeta yılan hikayesine döndü. İşte haberin detayları...
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AYRILMAK İSTEMİYOR
Ancak Batsman, yönetimden gelen bu teklifi kabul etmedi. Michy'nin bu isteği yerine getirmemesi sonrasında taraf arasında görüşmeler tıkandı.
Batshuayi ve ailesi yeni doğacak çocukları sebebiyle İstanbul'dan ayrılmamayı istemiyor. Tecrübeli golcü, F.Bahçe yönetimiyle yeniden bir görüşme gerçekleştirecek. Eğer anlaşma sağlanamazsa, Batshuayi, İstanbul'dan başka bir kulüple masaya oturacak.
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