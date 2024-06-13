FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lewandowski'yi Jose Mourinho bitirecek!
Yeni sezonda transfer çalışmaları için dünya yıldızlarını listesine ekleyen Fenerbahçe'de gözler Lewandowski'ye çevrildi. Bu transfer için Jose Mourinho yönetimle görüşerek bu transferi kendisiniN bitireceğini iletti. İşte son gelişmeler...FB SPOR HABERLERİ
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Mourinho'nun takımın başına geçmesi ile birlikte sarı-lacivertlilerin transferde atağa geçmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin golcü transferindeki bir numaralı hedefi Robert Lewandowski.
Sarı-lacivertli kulüp bu dev transfer için hem Barcelona'nın hem de Polonyalı futbolcunun nabzını yokladı.
İspanyol kulübünün transfere yeşil ışık yakması sevindirdi ancak Lewandowski'nin pek istekli görünmemesi ve oyalayıcı bir tavır takınması umutları biraz azalttı.
Fenerbahçe yönetimi ile Jose Mourinho arasındaki son görüşmede bu konu da masaya yatırıldı.
Mourinho, Lewandowski'yle konuşacağını ve ikna etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.
Portekizli teknik adam eğer 35 yaşındaki yıldızı ikna ederse yılın transfer bombası patlayacak; sonuç olumsuz olursa rota diğer adaylara çevrilecek.
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