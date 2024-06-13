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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lewandowski'yi Jose Mourinho bitirecek!

Yeni sezonda transfer çalışmaları için dünya yıldızlarını listesine ekleyen Fenerbahçe'de gözler Lewandowski'ye çevrildi. Bu transfer için Jose Mourinho yönetimle görüşerek bu transferi kendisiniN bitireceğini iletti. İşte son gelişmeler...FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lewandowski'yi Jose Mourinho bitirecek!

Fenerbahçe geride kalan sezona iddialı bir şekilde başlasa da kupasız bir şekilde tamamladı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lewandowski'yi Jose Mourinho bitirecek!

Kanarya yeni sezon öncesi büyük bir yapılanmaya giderken teknik direktör İsmail Kartal ile de yollar ayrıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lewandowski'yi Jose Mourinho bitirecek!

İsmail Kartal'ın yerine ise dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho getirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lewandowski'yi Jose Mourinho bitirecek!

Mourinho'nun takımın başına geçmesi ile birlikte sarı-lacivertlilerin transferde atağa geçmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lewandowski'yi Jose Mourinho bitirecek!

Fenerbahçe'nin golcü transferindeki bir numaralı hedefi Robert Lewandowski.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lewandowski'yi Jose Mourinho bitirecek!

Sarı-lacivertli kulüp bu dev transfer için hem Barcelona'nın hem de Polonyalı futbolcunun nabzını yokladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lewandowski'yi Jose Mourinho bitirecek!

İspanyol kulübünün transfere yeşil ışık yakması sevindirdi ancak Lewandowski'nin pek istekli görünmemesi ve oyalayıcı bir tavır takınması umutları biraz azalttı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lewandowski'yi Jose Mourinho bitirecek!

Fenerbahçe yönetimi ile Jose Mourinho arasındaki son görüşmede bu konu da masaya yatırıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lewandowski'yi Jose Mourinho bitirecek!

Mourinho, Lewandowski'yle konuşacağını ve ikna etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

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