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Alex de Souza Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o yıldız

Son dakika spor haberi: Teknik direktörlüğe Alex de Souza'yı getiren Antalyaspor'da transfer çalışmalarına hız verildi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Akdeniz ekibi, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcunun peşine düştü. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 14:55
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Alex de Souza Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o yıldız

Yeni sezon hazırlıklarına henüz başlamayan Süper Lig ekibi Antalyaspor'da transfer çalışmaları ise büyük bir hızla devam ediyor.

Alex de Souza Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o yıldız

Henüz transfer engelini aşamayan, ancak büyük bir mesai harcayan Akdeniz ekibi, Fenerbahçe'den sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Alex de Souza Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o yıldız

Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor'un, sarı lacivertlilerden Emre Mor'a talip olduğu öğrenildi.

Alex de Souza Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o yıldız

NURİ ŞAHİN VE SERGEN YALÇIN DA İSTEDİ

Antalyaspor'da son iki transfer döneminde hem Nuri Şahin'in hem de Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Emre Mor'a Alex de Souza da talip oldu.

Alex de Souza Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o yıldız

Brezilyalı teknik adamın raporu doğrultusunda 26 yaşındaki futbolcuyu bir kez daha gündemine alan kırmızı beyazlılar, transferini engelini kaldırması halinde somut adım atabilecek.

Alex de Souza Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o yıldız

KARAGÜMRÜK'E KİRALANDI

Kırmızı beyazlılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında da listesinde bulunan Emre Mor için transfer engeli bulunduğu sebebiyle resmi adımları atamamıştı.

Alex de Souza Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o yıldız

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Emre Mor'un, sarı lacivertlilerle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Alex de Souza Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o yıldız

21 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezonun ilk devresini Fenerbahçe'de geçiren ve fazla şans bulamadığı Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor, sezon boyunca toplamda 21 maça çıktı.

Alex de Souza Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o yıldız

994 dakika oyunda kalan başarılı futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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