Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

Fenerbahçe, asıl mevkisi sol bek olmasına rağmen stoper hattında da oynayabilen Jayden Oosterwolde için sağlam bir bonservis bedeli hedefliyor. Bu durumda Hollandalı ile de vedalaşılabilir.

Devre arasında kiralık olarak Panathianikos'a giden Samet Akaydın da Fenerbahçe'ye dönecek. Tecrübeli stoper de topun ağzındaki isimlerden.