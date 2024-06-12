Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerin belirlenmesiyle birlikte transfer operasyonunda gaza basılacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek planlarında yer almayan isimlere veda edecek olan sarı-lacivertli yönetim, listesine dünyaca ünlü yıldızları aldı. Önemli isimleri hedefinde tutan Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki yıldız futbolcu, takımın başarılı oyuncusu Fred'i aradı ve kulüple ilgili bilgi aldı. İşte o isim ve yaşanan flaş gelişmelerin detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Her futbolcunun performansını bizzat görmek isteyen Mourinho, daha sonra takımdan göndermek istediği isimleri yönetime sunacak.
RYAN KENT GÖNDERİLECEK!
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon takıma katılan ve devre arasında yabancı sınırı nedeniyle kadroya yazılamayan Ryan Kent, forma şansı bulamadı.
Ara transfer döneminde kiralık olarak takımdan gitmek istemeyen Kent, Avrupa maçları hariç tribünde yer aldı.
Futbol oynamak yerine tribünde oturan adamla işim olmaz diyen Jose Mourinho, İngiliz futbolcunun takımdan gönderilebileceğini bildirdi.
BİRÇOK İSİM TOPUN AĞZINDA!
Fenerbahçe'de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler de kampta son şans olarak kendilerini göstermeye çalışacak.
Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Kanarya'yı düşündürüyor. Joshua King ve Leonardo Bonucci'nin takımdan ayrıldığı sarı lacivertlilerde, gelecek isimler de düşünülürse en az 6 yabancıyla daha yolların ayrılması gerekiyor.
Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isimler; Miha Zajc, Luan Peres, Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo oldu.
DZEKO BELİRSİZ
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun durumu ise belirsiz. Deneyimli teknik adam Roma'da yolların ayrılmasını istediği yıldız isim için kararını kamptan sonra verecek.
STOPER ÖNCELİK HALİNE GELDİ
Sarı lacivertlilerde sezon öncesi stoper sıkıntısı dikkat çekiyor. Bonucci ve Çağlar Söyüncü'nün ayrıldığı Kanarya'da, Serdar Aziz ile de yollar ayrılacak.
Fenerbahçe, asıl mevkisi sol bek olmasına rağmen stoper hattında da oynayabilen Jayden Oosterwolde için sağlam bir bonservis bedeli hedefliyor. Bu durumda Hollandalı ile de vedalaşılabilir.
Devre arasında kiralık olarak Panathianikos'a giden Samet Akaydın da Fenerbahçe'ye dönecek. Tecrübeli stoper de topun ağzındaki isimlerden.
Bu durumda elinde yalnızca Djiku ve Becao kalan sarı lacivertliler bu bölgeye en az iki hamle yapmayı planlıyor.
FRED'E TELEFON!
Takvim'in haberine göre; Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Raphael Varane ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlandı.
Jose Mourinho ile daha önce çalışan Fransız yıldız, sarı-lacivertlilere transfer olmaya sıcak bakıyor.
Öte yandan tecrübel ismin Manchester United'dan takım arkadaşı olan Fred'i de arayarak Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı iddia edildi.
DİĞER