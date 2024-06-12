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Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerin belirlenmesiyle birlikte transfer operasyonunda gaza basılacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek planlarında yer almayan isimlere veda edecek olan sarı-lacivertli yönetim, listesine dünyaca ünlü yıldızları aldı. Önemli isimleri hedefinde tutan Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki yıldız futbolcu, takımın başarılı oyuncusu Fred'i aradı ve kulüple ilgili bilgi aldı. İşte o isim ve yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 12:41
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde harekata başladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

2 Temmuz'da sezon hazırlıklarına başlama kararı alan Portekizli teknik adam, milli takımlardaki oyuncular hariç herkesi antrenmanda görmek istedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerde geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen isimler ve takımdan ayrılması beklenen isimler de kampta yer alacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

Her futbolcunun performansını bizzat görmek isteyen Mourinho, daha sonra takımdan göndermek istediği isimleri yönetime sunacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

RYAN KENT GÖNDERİLECEK!
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon takıma katılan ve devre arasında yabancı sınırı nedeniyle kadroya yazılamayan Ryan Kent, forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

Ara transfer döneminde kiralık olarak takımdan gitmek istemeyen Kent, Avrupa maçları hariç tribünde yer aldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

Futbol oynamak yerine tribünde oturan adamla işim olmaz diyen Jose Mourinho, İngiliz futbolcunun takımdan gönderilebileceğini bildirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

BİRÇOK İSİM TOPUN AĞZINDA!
Fenerbahçe'de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler de kampta son şans olarak kendilerini göstermeye çalışacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Kanarya'yı düşündürüyor. Joshua King ve Leonardo Bonucci'nin takımdan ayrıldığı sarı lacivertlilerde, gelecek isimler de düşünülürse en az 6 yabancıyla daha yolların ayrılması gerekiyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isimler; Miha Zajc, Luan Peres, Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

DZEKO BELİRSİZ
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun durumu ise belirsiz. Deneyimli teknik adam Roma'da yolların ayrılmasını istediği yıldız isim için kararını kamptan sonra verecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

STOPER ÖNCELİK HALİNE GELDİ
Sarı lacivertlilerde sezon öncesi stoper sıkıntısı dikkat çekiyor. Bonucci ve Çağlar Söyüncü'nün ayrıldığı Kanarya'da, Serdar Aziz ile de yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

Fenerbahçe, asıl mevkisi sol bek olmasına rağmen stoper hattında da oynayabilen Jayden Oosterwolde için sağlam bir bonservis bedeli hedefliyor. Bu durumda Hollandalı ile de vedalaşılabilir.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

Devre arasında kiralık olarak Panathianikos'a giden Samet Akaydın da Fenerbahçe'ye dönecek. Tecrübeli stoper de topun ağzındaki isimlerden.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

Bu durumda elinde yalnızca Djiku ve Becao kalan sarı lacivertliler bu bölgeye en az iki hamle yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

FRED'E TELEFON!
Takvim'in haberine göre; Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Raphael Varane ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

Jose Mourinho ile daha önce çalışan Fransız yıldız, sarı-lacivertlilere transfer olmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! Telefonla aradı ve...

Öte yandan tecrübel ismin Manchester United'dan takım arkadaşı olan Fred'i de arayarak Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı iddia edildi.

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