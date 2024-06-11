Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Rafa Silva'dan flaş transfer kararı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Rafa Silva'dan flaş transfer kararı

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler Rafa Silva için girişimlerini sürdürürken Portekizli yıldız oyuncu geleceği hakkında flaş bir karar verdi. İşte Silva'nın transfer kararı. | TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 16:01
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Rafa Silva'dan flaş transfer kararı

Benfica'dan ayrılan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'la da adı geçen gündemine gelen Rafa Silva, Suudi Arabistan transfer olmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Rafa Silva'dan flaş transfer kararı

Akşam'ın Arriyadiyah'dan derlediği haberde, Al-Shabab, kısa süre önce Portekizli futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Rafa Silva'dan flaş transfer kararı

Rafa Silva'nın Al Shabab'a transferi için resmi açıklamanın beklendiği ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Rafa Silva'dan flaş transfer kararı

Al-Shabab ile anlaşan 31 yaşındaki Rafa Silva'nın Türkiye'den gelen teklifleri ise görmzden geldiği kaydedildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Rafa Silva'dan flaş transfer kararı

JOSE MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınına Rafa Silva hakkında açıklamalar yapmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Rafa Silva'dan flaş transfer kararı

Mourinho, ""Rafa Silva, bence harika bir oyuncu. Ancak onun, Galatasaray'a transfer olmaya yakın olduğunu duydum." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Rafa Silva'dan flaş transfer kararı

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, pazartesi günü verdiği röportajda Rafa Silva için açıklamalarda bulunmuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Rafa Silva'dan flaş transfer kararı

Buruk, "Rafa Silva serbest olduğu için çok fazla talibi var ve astronomik rakamlar isteniyor. Şu anda kesinlikle bizim gündemimizde değil." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Rafa Silva'dan flaş transfer kararı

BENFICA PERFORMANSI

Benfica'da 8 yıl boyunca forma giyen Rafa Silva, Portekiz temsilcisinde çıktığı 326 maçta 94 gol attı ve 79 asist yaptı.

Casper
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