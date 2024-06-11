Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Rafa Silva'dan flaş transfer kararı
Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler Rafa Silva için girişimlerini sürdürürken Portekizli yıldız oyuncu geleceği hakkında flaş bir karar verdi. İşte Silva'nın transfer kararı. | TRANSFER HABERİ
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Al-Shabab ile anlaşan 31 yaşındaki Rafa Silva'nın Türkiye'den gelen teklifleri ise görmzden geldiği kaydedildi.
JOSE MOURINHO NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınına Rafa Silva hakkında açıklamalar yapmıştı.
Mourinho, ""Rafa Silva, bence harika bir oyuncu. Ancak onun, Galatasaray'a transfer olmaya yakın olduğunu duydum." ifadelerini kullanmıştı.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, pazartesi günü verdiği röportajda Rafa Silva için açıklamalarda bulunmuştu.
Buruk, "Rafa Silva serbest olduğu için çok fazla talibi var ve astronomik rakamlar isteniyor. Şu anda kesinlikle bizim gündemimizde değil." ifadelerini kullanmıştı.
BENFICA PERFORMANSI
Benfica'da 8 yıl boyunca forma giyen Rafa Silva, Portekiz temsilcisinde çıktığı 326 maçta 94 gol attı ve 79 asist yaptı.
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