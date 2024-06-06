Jose Mourinho'ya Mikel'den uyarıı! "Fenerbahçe taraftarı..."
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya Chelsea'den eski öğrencisi Mikel'den dikkat çeken uyarılar geldi. Ülkemizde Trabzonspor forması giyen Mikel, özellikle taraftarlar konusundaki sözleriyle gündem oldu. İşte Mikel'in açıklamaları... FB SPOR HABERLERİ | DIŞ BASIN HABERLER
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Portekizli hocanın Chelsea'den öğrencisi olan Mikel ise Portekizli hocaya dikkat çeken uyarılarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
Dünyanın bu bölgesinde oynayacak kadar şanslıydım belki ama şunu söylemeliyim ki bu, memnun edilmesi en kolay seyirci değil.
Seni sevecekler; Oyunları kazandığınızda size istediğiniz her şeyi verecekler. Ancak Premier Lig'e ya da İtalya şampiyonasına göre çok daha sabırsızlar.
Futbola deli oluyorlar, özellikle de benim oynadığım dönemde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları. Bu insanlar futbolla yaşıyor.
Sana süre verirler ama kazanamazsan ya da işler yolunda gitmezse çok çabuk aleyhine dönerler; Şaşıracak. Bu nedenle José'nin dikkatli olması gerekiyor.
Hayranları harekete geçirmeye çalıştığını anlıyorum Jose'nin ama çok iyi performans sergilemesi gerekiyor.
Eğer bunu yapmazsa, ona ne kadar çabuk karşı çıkacaklar o zaman anlayacak.
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