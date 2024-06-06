Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'ya Mikel'den uyarıı! "Fenerbahçe taraftarı..."

Jose Mourinho'ya Mikel'den uyarıı! "Fenerbahçe taraftarı..."

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya Chelsea'den eski öğrencisi Mikel'den dikkat çeken uyarılar geldi. Ülkemizde Trabzonspor forması giyen Mikel, özellikle taraftarlar konusundaki sözleriyle gündem oldu. İşte Mikel'in açıklamaları... FB SPOR HABERLERİ | DIŞ BASIN HABERLER

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 12:41
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Jose Mourinho'ya Mikel'den uyarıı! "Fenerbahçe taraftarı..."

Fenerbahçe'nin 2 yıllık sözleşme imzaladığı Jose Mourinho çalışmalarına şimdiden başladı.

Jose Mourinho'ya Mikel'den uyarıı! "Fenerbahçe taraftarı..."

Portekizli hocanın Chelsea'den öğrencisi olan Mikel ise Portekizli hocaya dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Jose Mourinho'ya Mikel'den uyarıı! "Fenerbahçe taraftarı..."

Ülkemizde Trabzonspor forması giyen Mikel'in Mourinho'ya önerileri dikkat çekti.

Jose Mourinho'ya Mikel'den uyarıı! "Fenerbahçe taraftarı..."

İŞTE O SÖZLER:

Dünyanın bu bölgesinde oynayacak kadar şanslıydım belki ama şunu söylemeliyim ki bu, memnun edilmesi en kolay seyirci değil.

Jose Mourinho'ya Mikel'den uyarıı! "Fenerbahçe taraftarı..."

Seni sevecekler; Oyunları kazandığınızda size istediğiniz her şeyi verecekler. Ancak Premier Lig'e ya da İtalya şampiyonasına göre çok daha sabırsızlar.

Jose Mourinho'ya Mikel'den uyarıı! "Fenerbahçe taraftarı..."

Futbola deli oluyorlar, özellikle de benim oynadığım dönemde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları. Bu insanlar futbolla yaşıyor.

Jose Mourinho'ya Mikel'den uyarıı! "Fenerbahçe taraftarı..."

Sana süre verirler ama kazanamazsan ya da işler yolunda gitmezse çok çabuk aleyhine dönerler; Şaşıracak. Bu nedenle José'nin dikkatli olması gerekiyor.

Jose Mourinho'ya Mikel'den uyarıı! "Fenerbahçe taraftarı..."

Hayranları harekete geçirmeye çalıştığını anlıyorum Jose'nin ama çok iyi performans sergilemesi gerekiyor.

Jose Mourinho'ya Mikel'den uyarıı! "Fenerbahçe taraftarı..."

Eğer bunu yapmazsa, ona ne kadar çabuk karşı çıkacaklar o zaman anlayacak.

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