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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan hayrete düşüren transfer sözleri!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Portekizli çalıştırıcının yaptığı o açıklamalar gündeme damgasını vurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 12:11
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan hayrete düşüren transfer sözleri!

Sarı-lacivertliler kısa süre önce dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan hayrete düşüren transfer sözleri!

Portekizli çalıştırıcı ile yapılan anlaşma büyük yankı uyandırırken Jose Mourinho ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan hayrete düşüren transfer sözleri!

Son olarak Mourinho'dan gündeme damga vuracak açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan hayrete düşüren transfer sözleri!

Hürriyet'in derlediği haberde tecrübeli çalıştırıcı ülkesinde RTP'ye dikkat çeken bir röportaj verdi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan hayrete düşüren transfer sözleri!

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETME SEBEBİM..."

Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmemi sağlayan şey, kazanmak için antrenman yapmayı, kazanmak için oynamayı özlememdi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan hayrete düşüren transfer sözleri!

"ZORLUKLAR OLACAK"

Roma'da kazanmak için oynamadım. Ben oradayken takımın hep kazanmak için oynadığını söylediler ama bu doğru değildi. Öyle ki ayrıldığım andan sezon sonuna kadar hiçbir şey değişmedi. Avrupa kupalarında başardıklarımız biraz alışılmışın dışındaydı ama İtalya içinde rekabet edecek durumda değildik. Avrupa seviyesinde Fenerbahçe'nin de zorlukları olacaktır.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan hayrete düşüren transfer sözleri!

"ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAĞIZ"

Türkiye'de tarihsel olarak Beşiktaş, Galatasaray, bazen Trabzonspor ve biz şampiyonluk için mücadele etmişiz. Yine şampiyonluk için oynayacağız. Bu da beni motive eden bir şey. Roma'da bu yoktu, Tottenham'da yoktu. Puan kaybetmemeyi ve her zaman kazanmak için oynamayı özlüyorum.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan hayrete düşüren transfer sözleri!

"OYUNCULARIMIN BİR AN EVVEL EURO 2024'TEN ELENMELERİNİ İSTİYORUM"

Şampiyonlar Ligi'ne girişimiz biraz karmaşık olacak. Üç play-off var ve üç play-off'un yanı sıra sekiz oyuncum da EURO 2024'te oynayacak.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan hayrete düşüren transfer sözleri!

22 Temmuz'da bir play-off var ve oyuncularımın bir an evvel EURO 2024'ten elenmelerini istiyorum. Çünkü ilk turu Partizan ya da Lugano'ya karşı oynamak zorunda kalabiliriz ki bu hiç de kolay değil, hele ki bu sekiz oyuncu olmadan...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan hayrete düşüren transfer sözleri!

TRANSFER BÜTÇESİNE DAİR AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU!

Jose Mourinho'ya son olarak verdiği röportajda, Fenerbahçe'nin transfer bütçesinin 62 milyon euro olup olmadığı soruldu. Portekizli teknik adam bu soru üzerine ise şunları söyledi: Transfer için 62 milyon mu? Kimse bana bunu söylemedi. Ortada henüz bir bütçe yok.

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