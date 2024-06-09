Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan hayrete düşüren transfer sözleri!

"ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAĞIZ" Türkiye'de tarihsel olarak Beşiktaş, Galatasaray, bazen Trabzonspor ve biz şampiyonluk için mücadele etmişiz. Yine şampiyonluk için oynayacağız. Bu da beni motive eden bir şey. Roma'da bu yoktu, Tottenham'da yoktu. Puan kaybetmemeyi ve her zaman kazanmak için oynamayı özlüyorum.