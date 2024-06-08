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Fenerbahçe'de Oosterwolde tehlikesi! Menajeri o takımla görüşüyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Jayden Oosterwolde, transferin gözdesi konumuna geldi. Ara transfer döneminde gelen teklifleri reddeden sarı-lacivertlilerin kapısı yazın da çalınacak gibi duruyor. Oosterwolde'nin menajerinin İtalya'dan önemli bir takımla transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'de Oosterwolde tehlikesi! Menajeri o takımla görüşüyor

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Hollandalı stoper Jayden Oosterwolde ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Oosterwolde tehlikesi! Menajeri o takımla görüşüyor

MILAN İLE GÖRÜŞÜYOR!
Takvim'in haberine göre; 23 yaşındaki stoperin menajerinin İtalyan devi Milan'la transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Oosterwolde tehlikesi! Menajeri o takımla görüşüyor

HENÜZ TEKLİF GELMEDİ!
Henüz yıldız futbolcu için sarı-lacivertli takıma bir teklif gelmediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Oosterwolde tehlikesi! Menajeri o takımla görüşüyor

ASTRONOMİK BONSERVİS TALEBİ!
Sarı-Lacivertlilierin genç futbolcuyu astronomik bir teklif gelmediği süre kolay kolay bırakmayacağı da ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Oosterwolde tehlikesi! Menajeri o takımla görüşüyor

Bu sezona sol bek olarak başlayan daha sonra stopere evrilen yıldız futbolcu Kanarya'da 43 maça çıktı.

Fenerbahçe'de Oosterwolde tehlikesi! Menajeri o takımla görüşüyor

Söz konusu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşayan Hollandalı oyuncu asist katkısında bulunamadı.

Fenerbahçe'de Oosterwolde tehlikesi! Menajeri o takımla görüşüyor

13 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

Fenerbahçe'de Oosterwolde tehlikesi! Menajeri o takımla görüşüyor

Oosterwolde'ye Milan'ın yanı sıra bir başka İtalyan devi Napoli'nin de ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe'de Oosterwolde tehlikesi! Menajeri o takımla görüşüyor

YÖNETİM REDDETMİŞTİ
Yıldız futbolcuya ara transfer döneminde de bazı Avrupa takımları teklifte bulunmuştu.

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