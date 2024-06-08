Fenerbahçe'de Oosterwolde tehlikesi! Menajeri o takımla görüşüyor
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Jayden Oosterwolde, transferin gözdesi konumuna geldi. Ara transfer döneminde gelen teklifleri reddeden sarı-lacivertlilerin kapısı yazın da çalınacak gibi duruyor. Oosterwolde'nin menajerinin İtalya'dan önemli bir takımla transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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MILAN İLE GÖRÜŞÜYOR!
HENÜZ TEKLİF GELMEDİ!
ASTRONOMİK BONSERVİS TALEBİ!
Sarı-Lacivertlilierin genç futbolcuyu astronomik bir teklif gelmediği süre kolay kolay bırakmayacağı da ifade ediliyor.
Bu sezona sol bek olarak başlayan daha sonra stopere evrilen yıldız futbolcu Kanarya'da 43 maça çıktı.
Söz konusu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşayan Hollandalı oyuncu asist katkısında bulunamadı.
13 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.
Oosterwolde'ye Milan'ın yanı sıra bir başka İtalyan devi Napoli'nin de ilgisi bulunuyor.
YÖNETİM REDDETMİŞTİ
Yıldız futbolcuya ara transfer döneminde de bazı Avrupa takımları teklifte bulunmuştu.
Ali Koç yaptığı açıklamada 12 milyon euro'luk teklifi kabul etmediklerini dile getirmişti.
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