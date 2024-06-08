FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho 3 forvet adayını Branco'ya sundu!
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimin çevrildi. Sarı-lacivertlilerde bununla birlikte mevcut yönetim ise transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda oyuncularla temasa geçen Fenerbahçe yönetimi santrfor için 3 ismi ön plana çıkardı. İşte bu isimler ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Başkan Ali Koç'un "Size şampiyonluk sözü vermiyorum çünkü öyle bir kadro kuracağız ki bunu siz zaten anlayacaksınız." sözleri büyük bir heyecan yarattı.
Teknik direktör Mourinho ise şimdiden kolları sıvadı ve çalışmalara başladı. Portekizli hoca, Branco ile birlikte Samandıra'da takım analizlerine başladı.
Mourinho'nun ilk raporu ise takımın yavaş olması oldu. Tecrübeli hoca bu nedenle transferde atletik oyunculara yönelecek.
Goal.com'da yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde Branco'ya özellikle santrfor raporunu sunan hoca 3 ismin adını verdi.
İŞTE O İSİMLER VE DETAYLARI
Alexander Sörloth
La Liga'da sezonu 22 golle tamamlayan ve özellikle Real Madrid'e attığı dört golle tüm dünyanın gündemine oturan Sörloth'un kontratındaki serbest kalma bedeli 35 milyonun üzerinde ve Atletico Madrid bu bedeli karşılamaya en yakın takım gibi görünüyor.
Arthur Cabral
Fenerbahçe için adı geçen bir diğer santrfor da Benfica'nın Brezilyalı golcüsü Arthur. İlk olarak Basel'de parlayan ve Dusan Vlahovic'in Juventus'a transferinin ardından Fiorentina'nın yolunu tutan Arthur Benfica'da gözden çıkartılmış durumda
AZ Alkmaar'dan Pavlidis'i kadroya katmaya hazırlanan Portekiz ekibinin Arthur için istediği bonservis bedeli 15-20 milyon euro arasında.
Sehrou Guirassy
Bundesliga'da sezonu 28 maçta 28 golle tamamlayan Gineli golcü gol krallığı yarışında Harry Kane'in gerisinde kalsa da kariyerinin en parlak dönemini yaşadı.
Bayern Münih ve Newcastle United gibi bol paralı takımların da listesinde yer alan 28 yaşındaki oyuncunun kontratında 17,5 milyon euro karşılığında serbest kalma bedeli bulunuyor ve bu da onu büyük liglerde kendini ispatlamış nispeten ucuz bir golcü arayan takımlar için en önemli hedef yapıyor.
Yıldız oyuncunun en büyük hayali ise Jose Mourinho ile çalışmak.
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