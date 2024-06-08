FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Mourinho 3 forvet adayını Branco'ya sundu!

Bayern Münih ve Newcastle United gibi bol paralı takımların da listesinde yer alan 28 yaşındaki oyuncunun kontratında 17,5 milyon euro karşılığında serbest kalma bedeli bulunuyor ve bu da onu büyük liglerde kendini ispatlamış nispeten ucuz bir golcü arayan takımlar için en önemli hedef yapıyor.