FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Dünyanın en çok kazanan teknik direktör listesi belli oldu! Jose Mourinho...
Son dakika spor haberleri... Tüm dünyanın geniş yer verdiği Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişinin ardından hem alacağı maaş hem de sarı-lacivertlilere getireceği dünya yıldızları merak konusu oldu. Gİvemesport'ta yer alan dünyanın en çok kazanan teknik direktörler listesinde Mourinho'da yer aldı. İşte son detaylar...
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1. PEP GUARDIOLA (MANCHESTER CITY) 23,5 MİLYON EURO
2. DIEGO SİMEONE (ATLETICO MADRID) 20
3. JURGEN KLOPP (LİVERPOOL ESKİ) 18,8
4. STEVEN GERRARD (AL-ETİFAK) 17,8
5. MASSIMILIANO ALLEGRI (JUVENTUS ESKİ) 13,2
6. THOMAS TUCHEL (BAYERN ESKİ) 12.4
7. MAURICIO POCHETTINO (CHELSEA ESKİ) 12.2
8. CARLO ANCELOTTI (REAL MADRİD) 11.2
9. ERIK TEN HAAG (MANCHESTER UNİTED) 10, 5
10. JOSE MOURINHO (FENERBAHÇE) 10.5
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