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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Dünyanın en çok kazanan teknik direktör listesi belli oldu! Jose Mourinho...

Son dakika spor haberleri... Tüm dünyanın geniş yer verdiği Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişinin ardından hem alacağı maaş hem de sarı-lacivertlilere getireceği dünya yıldızları merak konusu oldu. Gİvemesport'ta yer alan dünyanın en çok kazanan teknik direktörler listesinde Mourinho'da yer aldı. İşte son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 12:15
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Dünyanın en çok kazanan teknik direktör listesi belli oldu! Jose Mourinho...

Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler yapılan KAP açıklamasının ardından Portekizli hocanın 10.5 milyon Euro maaş alacağını duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Dünyanın en çok kazanan teknik direktör listesi belli oldu! Jose Mourinho...

İşte dünya futbolcunda en çok kazanan teknik direktörlerin listesi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Dünyanın en çok kazanan teknik direktör listesi belli oldu! Jose Mourinho...

1. PEP GUARDIOLA (MANCHESTER CITY) 23,5 MİLYON EURO

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Dünyanın en çok kazanan teknik direktör listesi belli oldu! Jose Mourinho...

2. DIEGO SİMEONE (ATLETICO MADRID) 20

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Dünyanın en çok kazanan teknik direktör listesi belli oldu! Jose Mourinho...

3. JURGEN KLOPP (LİVERPOOL ESKİ) 18,8

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Dünyanın en çok kazanan teknik direktör listesi belli oldu! Jose Mourinho...

4. STEVEN GERRARD (AL-ETİFAK) 17,8

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Dünyanın en çok kazanan teknik direktör listesi belli oldu! Jose Mourinho...

5. MASSIMILIANO ALLEGRI (JUVENTUS ESKİ) 13,2

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Dünyanın en çok kazanan teknik direktör listesi belli oldu! Jose Mourinho...

6. THOMAS TUCHEL (BAYERN ESKİ) 12.4

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Dünyanın en çok kazanan teknik direktör listesi belli oldu! Jose Mourinho...

7. MAURICIO POCHETTINO (CHELSEA ESKİ) 12.2

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