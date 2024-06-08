FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer startı verildi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho geriye dönük maçları ekibiyle izleyerek oyun ve oyuncu analizi yapıyor. Portekizli teknik adam buna göre listenin ilk sırasına orta saha hamlesini yazdı. O isim Portekizli hocanın eski öğrencisi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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8-9 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminin de hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sezonun sona ermesinin ardından teknik direktörlük görevine Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi.
Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasına giren tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak Süper Lig'de görev alacak.
SARI-LACİVERTLİLER MOURINHO'NUN MALİYETİNİ AÇIKLADI!
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Fenerbahçe'nin KAP'ta yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi. "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." denildi.
Yapılan açıklamada Portekizli teknik direktörün sözleşme süresinin 2 yıl olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'ye attığı imzayla büyük yankı uyandıran Mourinho, göreve başlar başlamaz transferde düğmeye bastı.
Yeni sezonda orta saha kurgusunu önemli isimlerden oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler, Fred'in partnerini Premier Lig'de buldu.
İyi bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, yeni sezonda Pierre-Emile Hojbjerg'i kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki oyuncu ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Pierre-Emile Hojbjerg, bu sezon Tottenham formasıyla 39 maçta süre aldı.
Orta saha oyuncusu, bu maçlarda gol ya da asist kaktısı üretemedi.
Danimarkalı oyuncunun İngiliz ekibiyle Haziran 2025'e kadar kontratı bulunuyor.
Milli oyuncu, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor.
Danimarka Milli Takımı formasını 76 kez sırtına geçiren tecrübeli orta saha, 9 kez gol sevinci yaşadı.
1.85 boyundaki yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 15 milyon euro.
Danimarkalı oyuncu, kariyerinde 9 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı.
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