Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer startı verildi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho geriye dönük maçları ekibiyle izleyerek oyun ve oyuncu analizi yapıyor. Portekizli teknik adam buna göre listenin ilk sırasına orta saha hamlesini yazdı. O isim Portekizli hocanın eski öğrencisi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 10:08
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek için kadro mühendisliği konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun istediği isimler belli olmaya başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

99 puan toplamasına rağmen şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe'de, bütün hedef yeni sezonda şampiyonluk olmuş durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

8-9 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminin de hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sezonun sona ermesinin ardından teknik direktörlük görevine Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasına giren tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak Süper Lig'de görev alacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

SARI-LACİVERTLİLER MOURINHO'NUN MALİYETİNİ AÇIKLADI!

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

Fenerbahçe'nin KAP'ta yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi. "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." denildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

Yapılan açıklamada Portekizli teknik direktörün sözleşme süresinin 2 yıl olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

Fenerbahçe'ye attığı imzayla büyük yankı uyandıran Mourinho, göreve başlar başlamaz transferde düğmeye bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

Yeni sezonda orta saha kurgusunu önemli isimlerden oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler, Fred'in partnerini Premier Lig'de buldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

İyi bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, yeni sezonda Pierre-Emile Hojbjerg'i kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki oyuncu ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

Pierre-Emile Hojbjerg, bu sezon Tottenham formasıyla 39 maçta süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

Orta saha oyuncusu, bu maçlarda gol ya da asist kaktısı üretemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

Danimarkalı oyuncunun İngiliz ekibiyle Haziran 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

Milli oyuncu, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

Danimarka Milli Takımı formasını 76 kez sırtına geçiren tecrübeli orta saha, 9 kez gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho bizzat o ismi aradı! Fred'in yanına eski öğrencisi gelecek

1.85 boyundaki yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 15 milyon euro.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Branco menajeriyle görüştü
F.Bahçe'nin yeni golcüsü PSG'den!
TYT SAAT KAÇTA BİTİYOR? | 2024 TYT ilk çıkış saati kaç?
TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
YKS saat kaçta başlıyor, bitiyor? | 2024 YKS kaç soru, kaç dakika sürecek?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yıldızı o takım için can atıyor! G.Saray'ın yıldızı o takım için can atıyor! 10:14
Mourinho bizzat o ismi aradı! Mourinho bizzat o ismi aradı! 10:05
Ghezzal'dan transfer itirafı! Süper Lig'den teklif aldım Ghezzal'dan transfer itirafı! Süper Lig'den teklif aldım 10:04
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Haziran bugün kimin maçı var? 08:56
Filenin Efeleri ilk galibiyetini aldı Filenin Efeleri ilk galibiyetini aldı 08:24
Altınordu iş bitiriyor Altınordu iş bitiriyor 00:44
Daha Eski
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! 23:52
G.Saray'ın yıldızından sakatlık sözleri! "Yıkılmış haldeyim" G.Saray'ın yıldızından sakatlık sözleri! "Yıkılmış haldeyim" 23:52
G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş 23:52
F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular 23:52
Beşiktaş Friedel'ı açıkladı! İşte sözleşme süresi Beşiktaş Friedel'ı açıkladı! İşte sözleşme süresi 23:52
3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 23:52