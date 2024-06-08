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Anadolu Efes 70-101 Fenerbahçe Beko MAÇ SONUCU - ÖZET (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç özeti izle)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde heyecan devam ediyor. Serinin ikinci maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 101-70 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 öne geçti. İşte Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 20:30 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 22:35
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Anadolu Efes 70-101 Fenerbahçe Beko MAÇ SONUCU - ÖZET (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç özeti izle)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 101-70 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Karşılaşmaya hücumda hatalar yaparak başlayan Anadolu Efes karşısında 8-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, üç sayılık atışlardaki isabetiyle farkı açtı ve 5. dakikayı 18-8 önde geçti. Wilbekin'in peş peşe üç sayılık basketleriyle farkı yükselten sarı-lacivertliler, ev sahibinin hücumlardan boş dönüşlerini iyi değerlendirdi. Pota altındaki etkili savunması sonrasında Anadolu Efes'i dış atışlara yönlendiren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 31-16 önde tamamladı.

Anadolu Efes'in savunmada daha sert olma çabalarına rağmen skor üretmekte güçlük çekmeyen Fenerbahçe Beko, 15. dakikaya 19 sayılık farkla başladı (22-41). Üç sayı çizgisinin gerisinden attığı şutlardaki yüksek isabetini sürdüren sarı-lacivertliler, ribauntlarda da rakibine üstünlük kurdu. Tarık Biberovic'in üç sayılık basketiyle 20 sayılık farka (24-44) ulaşan Fenerbahçe Beko'ya karşı 7-0'lık bir seriyle arayı kapatmaya çalışan Anadolu Efes'in çabalarına Calathes ile Wilbekin'in üç sayılık basketleriyle son veren sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 53-38 üstünlükle gitti.

İlk yarıdaki tempo üçüncü çeyrekte de devam etti. Karşılıklı basketlerle devam eden bu bölümde Fenerbahçe Beko farkı yine 20 sayıya yükseltti (64-44). Üç sayılık basket performansını üçüncü çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Beko, savunmadaki etkili oyunuyla ev sahibi ekibin oyuna ortak olma çabalarına izin vermedi ve bu bölümü 78-51 galip bitirdi.

Son çeyreğin başında Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle farkı 30 sayıya (51-81) yükselten Fenerbahçe Beko, müsabakanın bu bölümünde zaman zaman tempoyu düşürse de mücadeleyi 101-70 kazandı ve seride 2-0 öne geçti.

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