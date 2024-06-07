Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan! 10 milyon euro önerilecek

Ali Koç ve yönetimi, seçildikleri anda İsveçli stoper için Manchester United'a resmi teklifini sunacak.

Kırmızı Şeytanlar'la 2025'e kadar sözleşmesi olan 1.87'lik stoper için Fenerbahçe'nin ayırdığı bütçe 10 milyon euro...