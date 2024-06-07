Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan! 10 milyon euro önerilecek
Son dakika spor haberi: Jose Mourinho'nun transfer listesine göre operasyonu yürüten Fenerbahçe yönetimi, önemli yıldızları listesine aldı. Birçok isimle görüşmelerde bulunan sarı-lacivertliler, son olarak stoper bölgesine hamle yaptı. Aradığı yıldızı Manchester United'da bulan Kanarya, 10 milyon euro'yu gözden çıkardı. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Ali Koç ve yönetimi, seçildikleri anda İsveçli stoper için Manchester United'a resmi teklifini sunacak.
Kırmızı Şeytanlar'la 2025'e kadar sözleşmesi olan 1.87'lik stoper için Fenerbahçe'nin ayırdığı bütçe 10 milyon euro...
İlk etapta İngiliz ekibine bu rakam önerilecek.
Manchester United'a 2017'de Jose Mourinho zamanında gelen Lindelöf ile Portekizli teknik adam arasında özel bir bağ var...
Ada ekibinde istediği şansı bulamayan Lindelöf'ün de yeniden Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığı İngiliz basını tarafından duyuruldu.
İsveçli savunmacı bu sezon Manchester United formasını 28 maçta terletti.
Victor Lindelöf bu süre zarfında 1 gol ve 1 asist üretti.
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