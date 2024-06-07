Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan! 10 milyon euro önerilecek

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan! 10 milyon euro önerilecek

Son dakika spor haberi: Jose Mourinho'nun transfer listesine göre operasyonu yürüten Fenerbahçe yönetimi, önemli yıldızları listesine aldı. Birçok isimle görüşmelerde bulunan sarı-lacivertliler, son olarak stoper bölgesine hamle yaptı. Aradığı yıldızı Manchester United'da bulan Kanarya, 10 milyon euro'yu gözden çıkardı. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan! 10 milyon euro önerilecek

Jose Mourinho'yu takımın başına getirdikten sonra kesenin ağzını açan Fenerbahçe, yıldız isimleri kadrosuna katmak için çalışmaya başladı.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan! 10 milyon euro önerilecek

Portekizli çalıştırıcının talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim, stoper listesinin ilk sırasında yer alan Victor Lindelöf için de düğmeye bastı.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan! 10 milyon euro önerilecek

Sarı-lacivertliler asıl hamleyi seçimden sonra yapacak.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan! 10 milyon euro önerilecek

Ali Koç ve yönetimi, seçildikleri anda İsveçli stoper için Manchester United'a resmi teklifini sunacak.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan! 10 milyon euro önerilecek

Kırmızı Şeytanlar'la 2025'e kadar sözleşmesi olan 1.87'lik stoper için Fenerbahçe'nin ayırdığı bütçe 10 milyon euro...

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan! 10 milyon euro önerilecek

İlk etapta İngiliz ekibine bu rakam önerilecek.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan! 10 milyon euro önerilecek

Manchester United'a 2017'de Jose Mourinho zamanında gelen Lindelöf ile Portekizli teknik adam arasında özel bir bağ var...

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan! 10 milyon euro önerilecek

Ada ekibinde istediği şansı bulamayan Lindelöf'ün de yeniden Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığı İngiliz basını tarafından duyuruldu.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Manchester United'dan! 10 milyon euro önerilecek

İsveçli savunmacı bu sezon Manchester United formasını 28 maçta terletti.

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