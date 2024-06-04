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Hedefteki isim Sterling

Jose Mourinho’yu takımın başına getiren Fenerbahçe, rüya takım kurmak için kolları sıvadı. Lukaku’yu gündemine alan sarı-lacivertliler, Chelsea’nin yıldızı Raheem Sterling’e de kancayı taktı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 06:50
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Hedefteki isim Sterling

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor... Takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getiren sarı-lacivertliler, süper yıldızları da transfer gündemine almaya başladı. Mourinho'nun listesi doğrultusunda harekete geçmeye başlayan Fenerbahçe'de ilk hedeflerden birinin de Chelsea'nin Jamaika asıllı İngiliz starı Raheem Sterling... 29 yaşındaki oyuncu için bu hafta ilk temas kurulacak

TADİC'LE YOLLAR AYRILACAK

Londra ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Sterling'in bonservisinin yüksek olmasından dolayı ilk etapta kiralama teklifi yapılacak. Jose Mourinho'nun bu transfer için bizzat aracı olacağı ve eski kulübüyle ilk görüşmeyi kendisinin yapacağı öğrenildi. Sterling'in transfer edilmesi durumunda Dusan Tadic'le ise yolların ayrılması bekleniyor. Raheem Sterling'in de Mourinho'yla çalışmaya sıcak bakabileceği vurgulandı.

PEP'İN GÖZDESİYDİ

Kariyerine Liverpool'da başlayan Sterling, 2015'te 63 milyon 700 bin euroya Manchester City'nin yolunu tuttu. 7 yıl boyunca Manchester'ın mavi yakasındaki formayı giyen Sterling, Pep Guardiola'nın gözdesiydi. İngiliz yıldız ardından 2022'de 56 milyon 200 bin euro Chelsea'nin yolunu tuttu.

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