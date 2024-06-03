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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Mourinho bizzat bitirecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Birçok ünlü ismi kadrosuna dahil etmeyi planlayan ve adı Romelu Lukaku, Robert Lewandowski, Karim Benzema gibi birçok isimle anılan sarı-lacivertliler, dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 09:16
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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Mourinho bizzat bitirecek

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Mourinho bizzat bitirecek

Sözleşmesi sona eren İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirdi.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Mourinho bizzat bitirecek

Fenerbahçe, son olarak Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik adam için Ülker Stadı'nda imza töreni düzenledi.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Mourinho bizzat bitirecek

Törende açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Sizlerden aldığım his şu ki; adım Fenerbahçe ile geçtiğinden bu yana göstermiş olduğunuz bu sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama ben en başında bunun öncesinde bu sevgiyi hissediyorum. Aynı zamanda bu bana büyük bir sorumluluk veriyor. Söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı bir derim gibi kemiğim gibi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Mourinho bizzat bitirecek

Futbolun bir tutku olduğunun altını çizen Mourinho, "Bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden birindeyim. Sayın başkanımızı tanıdığım günden bu yana, sizler için burada olmak için çok istedim. Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Tüm kalbimle söylüyorum ki bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Türkiye futbolu için Türkiye Ligi'ni geliştirmek için, yardımcı olmak için çalıştırmak istiyorum. Ama en önemlisi ne Türk futbolunu geliştirmek ne de Türkiye Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe. Şu dakikadan itibaren, imza atacağım andan itibaren sizin hayalleriniz benim hayallerim" diyerek sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Mourinho bizzat bitirecek

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesinin ardından hem ligde hem de Avrupa'da zirveye oynayacak bir takım oluşturmak için çalışmalar hızlandı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Mourinho bizzat bitirecek

Birçok tanınmış yıldızı kadrosuna katması beklenen sarı-lacivertlilerin adı Romelu Lukaku, Robert Lewandowski ve Karim Benzema gibi isimlerle anılmaya başlandı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Mourinho bizzat bitirecek

Barcelona forması giyen Lewandowski, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Benimle iletişime geçmediler. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Mourinho bizzat bitirecek

Fenerbahçe'nin yapacağı transferler merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerle ilgili taraftarları heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Mourinho bizzat bitirecek

SADIO MANE HAMLESİ

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden birinin de Suudi ekibi Al-Nassr'da forma giyen Senegalli yıldız Sadio Mane olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Mourinho bizzat bitirecek

MOURINHO GÖRÜŞECEK

Avrupa'ya dönmek isteyen 32 yaşındaki oyuncuyla Jose Mourinho'nun bir görüşme gerçekleştireceği ve Fenerbahçe'ye davet edeceği belirtildi.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Mourinho bizzat bitirecek

Sadio Mane bu sezon Al Nassr formasıyla 46 maça çıktı.

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