Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Mourinho bizzat bitirecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Birçok ünlü ismi kadrosuna dahil etmeyi planlayan ve adı Romelu Lukaku, Robert Lewandowski, Karim Benzema gibi birçok isimle anılan sarı-lacivertliler, dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Törende açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Sizlerden aldığım his şu ki; adım Fenerbahçe ile geçtiğinden bu yana göstermiş olduğunuz bu sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama ben en başında bunun öncesinde bu sevgiyi hissediyorum. Aynı zamanda bu bana büyük bir sorumluluk veriyor. Söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı bir derim gibi kemiğim gibi" ifadelerini kullandı.
Futbolun bir tutku olduğunun altını çizen Mourinho, "Bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden birindeyim. Sayın başkanımızı tanıdığım günden bu yana, sizler için burada olmak için çok istedim. Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Tüm kalbimle söylüyorum ki bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Türkiye futbolu için Türkiye Ligi'ni geliştirmek için, yardımcı olmak için çalıştırmak istiyorum. Ama en önemlisi ne Türk futbolunu geliştirmek ne de Türkiye Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe. Şu dakikadan itibaren, imza atacağım andan itibaren sizin hayalleriniz benim hayallerim" diyerek sözlerini tamamladı.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesinin ardından hem ligde hem de Avrupa'da zirveye oynayacak bir takım oluşturmak için çalışmalar hızlandı.
Birçok tanınmış yıldızı kadrosuna katması beklenen sarı-lacivertlilerin adı Romelu Lukaku, Robert Lewandowski ve Karim Benzema gibi isimlerle anılmaya başlandı.
Barcelona forması giyen Lewandowski, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Benimle iletişime geçmediler. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yapacağı transferler merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerle ilgili taraftarları heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı.
SADIO MANE HAMLESİ
Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden birinin de Suudi ekibi Al-Nassr'da forma giyen Senegalli yıldız Sadio Mane olduğu iddia edildi.
MOURINHO GÖRÜŞECEK
Avrupa'ya dönmek isteyen 32 yaşındaki oyuncuyla Jose Mourinho'nun bir görüşme gerçekleştireceği ve Fenerbahçe'ye davet edeceği belirtildi.
Sadio Mane bu sezon Al Nassr formasıyla 46 maça çıktı.
Senegalli yıldız, 19 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.
Mane'nin Al Nassr ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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