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Fenerbahçe'den Bellingham'a yanıt!

Fenerbahçe Kulübü, Şampiyonlar Ligi finalinde Mourinho ile şakalaşan Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham hakkında bir paylaşım yaptı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 14:28 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 14:40
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Fenerbahçe'den Bellingham'a yanıt!

Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelmesi sonrası önceki gece Şampiyonlar Ligi finalinde Mourinho ile şakalaşan Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham hakkında bir paylaşım yaptı.

Jude Bellingham'ın, annesinin Jose Mourinho'nun büyük bir hayranı olduğunu söylemesi ve ikilini fotoğraflarını çekmesine değinen Fenerbahçe Kulübü, "Sizi çok iyi anlıyoruz Bayan Bellingham. Tüm Fenerbahçeliler bu akşam Kadıköy'de aynı şeyleri hissedecek." ifadelerini kullandı.

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