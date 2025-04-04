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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş aradığı golcüyü Almanya'da buldu! Premier Lig ekibi de o isim için devrede

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş aradığı golcüyü Almanya'da buldu! Premier Lig ekibi de o isim için devrede

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye elenişinin ardından sezonu kupasız kapatacağı kesinleşen Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Hücumda Ciro Immobile'nin performansından memnun kalmayan siyah-beyazlı ekip, santrfora muhakkak bir hamle yapmak isterken Fransız basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 12:32
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş aradığı golcüyü Almanya'da buldu! Premier Lig ekibi de o isim için devrede

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup olması sonucu kupaya veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, odağını gelecek sezonun transfer dönemine çevirdi. Bu sezonu kupasız kapatacağı kesinleşen siyah-beyazlı ekip, gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isterken hücum hattına muhakkak bir takviye yapmak istiyor. Bu sezon yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Ciro Immobile'den istediği katkıyı alamayan Kara Kartal, aradığı santrforu ise Almanya Bundesliga'da buldu.

Beşiktaş'ın, Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea ile ilgilendiği öne sürüldü. Foot Mercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlıların bu transferdeki rakibi ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace. Londra ekibinin santrforu Jean Philippe Mateta'nın ayrılması durumunda Plea'nın transferi için devreye girebileceği yazıldı.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Alassane Plea'nın Borussia Mönchengladbach ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 32 yaşındaki isim Alman ekibiyle bu sezon 26 maça çıkarken 11 gol 7 asistlik performans gösterdi.

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