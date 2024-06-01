Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun geliş tarihini duyurdu!

Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Jose Mourinho, yarın İstanbul'a geliyor. Bu akşam Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya giden Portekizli teknik adam, yarın İstanbul'a gelip kendisini Sarı-Lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho yarın İstanbul'a geliyor. Sarı-Lacivertlilerden yapılan paylaşımda Mourinho yarın taraftarları Kadıköy'e davet etti. Fenerbahçe, Portekizli teknik adam için saat 19:00'da imza töreni düzenleyecek.

JOSE MOURINHO: YARIN KADIKÖY'DE BULUŞALIM"

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda Jose Mourinho, taraftarlara şu mesajı verdi:

"Merhaba Fenerbahçeliler. Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım."

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