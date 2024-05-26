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Fenerbahçe'de Fred'den sözleşme açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti ve sezonu 2. bitirdi. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde Fred açıklamalarda bulundu ve "Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Önümüzdeki sezon daha iyisini yapmalıyız. Kontratım devam ediyor. Tüm odağımla buraya ait hissediyorum." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 21:45
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Fenerbahçe'de Fred'den sözleşme açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Fred, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Brezilyalı yıldızın o sözleri:

Şampiyonluğu kaybetmek kolay değil, zor ama sezon içinde yaşadığımız zorluklar da oldu. Sakatlıklar, cezalar... Benim de haksız şekilde cezalı duruma düşürüldüğüm durum oldu. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Taraftarlardan özür diliyoruz. Önümüzdeki sezon daha iyisini yapmalıyız. Kontratım devam ediyor. Tüm odağımla buraya ait hissediyorum.

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