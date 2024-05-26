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FENERBAHÇE HABERİ - Edin Dzeko'dan emeklilik açıklaması

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Boşnak golcü, emekiliğiyle ilgili de konuştu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 22:00
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FENERBAHÇE HABERİ - Edin Dzeko'dan emeklilik açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u 6-0 yenerek sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Edin Dzeko, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Şampiyon olamadıkları için büyük bir üzüntü duyduklarını söyleyen Dzeko, "99 puan elde ettik ama şampiyon olamadık! Bu inanılmaz bir durum, hayatta bir kere başınıza gelebilir. Zamanı geri alamıyoruz... Taraftarlarımız bizi destekledi maç sonu, bu aslında çok fazla anlam ifade ediyor. Bizlere saygı duyduklarını gördük. Kupayı alamadık ama sezon boyunca gösterdiğimiz performans nedeniyle bizi takdir ettiler. Bizler de her şeyi yaptık. Elde ettiğimiz 99 puana rağmen şampiyon olamadık, bu üzüntü verici. Kupayı kaldıramama hayal kırıklığı yarattı." ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLİĞİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Emekli olup olmayacağıyla ilgili de konuşan 38 yaşındaki futbolcu, "Şu anda emekliliği düşünmüyorum. Leonardo Bonucci harika bir futbolcu. Onun bu büyük camiada futbola veda etmesinden taraftarlar da gurur duyuyordu. Böyle büyük bir oyuncunun burada bitirmesi önemli bir şey." dedi.

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