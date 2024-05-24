Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 13:22
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2'nin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Süper Lig devleri çok sürpriz bir yıldızın peşinde!
Yıldırım'dan flaş yanıt: Şampiyonluk sözü veriyorum!
DİĞER
Beşiktaş Avrupa'ya gidecek mi, hangi ligde oynayacak? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Başıboş sokak köpeği sorununa tarihsel bakış! Atatürk dönemindeki Resmi Gazete'de 'umumi mücade' vurgusu: 'İtlaf'lı çözümün belgesi
F.Bahçe'de 10 eksik! İşte Kartal'ın 11'i
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yıldırım'dan flaş yanıt: Şampiyonluk sözü veriyorum!
Süper Lig devleri çok sürpriz bir yıldızın peşinde!
İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN? | İstanbul'un fethinin kaçıncı yılı? Ne zaman başladı, kaç gün sürdü, kaç asker öldü?
Günlük burç yorumları 24 Mayıs
🌹 CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan - Salernitana maçı ne zaman? Milan - Salernitana maçı ne zaman? 13:36
Juventus - Monza maçı ne zaman? Juventus - Monza maçı ne zaman? 13:34
Yıldırım'dan flaş yanıt: Şampiyonluk sözü veriyorum! Yıldırım'dan flaş yanıt: Şampiyonluk sözü veriyorum! 13:32
F.Bahçe'nin İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor! F.Bahçe'nin İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor! 13:22
F.Bahçe'de 10 eksik! İşte Kartal'ın 11'i F.Bahçe'de 10 eksik! İşte Kartal'ın 11'i 13:04
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı? Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı? 12:56
Daha Eski
Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman? Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman? 12:52
Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 12:49
Almeira - Cadiz maçı ne zaman? Almeira - Cadiz maçı ne zaman? 12:46
Real Sociedad - Atletico Madrid maçı ne zaman? Real Sociedad - Atletico Madrid maçı ne zaman? 12:41
Olaylı derbi soruşturmasında F.Bahçeliler ifadeye geldi Olaylı derbi soruşturmasında F.Bahçeliler ifadeye geldi 12:29
Osasuna - Villarreal maçı ne zaman? Osasuna - Villarreal maçı ne zaman? 12:28