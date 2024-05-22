TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den 6 numaraya PSG'den sürpriz isim!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon planlamaları başladı. Bu anlamda Kanarya'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak 6 numara için PSG'den o futbolcu ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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2025'e kadar sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu, sarı-lacivertli kulübün ilgisine olumlu yaklaşırken; önümüzdeki günlerde temasların sıklaşması bekleniyor.
Bu sezon 34 maçta 2444 dakika süre alan Danilo, 1 gol, 1 asistle oynadı.
6 numara pozisyonunda görev yapan yıldız oyuncu, stoper bölgesinde de forma giyiyor. Öte yandan Danilo, EURO 2024 kadrosuna da davet edildi.
Futbolcunun transfer durumu sarı-lacivertli camiada merakla takip ediliyor.
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