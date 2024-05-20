Dusan Tadic, Galatasaray zaferinin ardından şöyle konuştu: "Bana göre çok muhteşem bir karakter ortaya koyduk. Galatasaray'dan daha iyiydik. Sonrasında kırmızı kart oldu. Durum birazcık değişti. Biraz daha akıllı hareket ettik. Kontralarla şanslar yarattık. Goller de atabilirdik. Birlikte harika bir iş çıkardık. Taraftarlarımızı da mutlu ettik. Farkımızı herkese gösterdik. Topsuzken hayvan gibi, vahşi gibi olacağız topu almak için. Toplayken sakin kalmalıydık. 3 puanı hak ettik. Harika bir galibiyet oldu."