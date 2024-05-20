Haberler Fenerbahçe Hayvan gibi... Vahşi gibi...

Hayvan gibi... Vahşi gibi...

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Hayvan gibi... Vahşi gibi...

Dusan Tadic, Galatasaray zaferinin ardından şöyle konuştu: "Bana göre çok muhteşem bir karakter ortaya koyduk. Galatasaray'dan daha iyiydik. Sonrasında kırmızı kart oldu. Durum birazcık değişti. Biraz daha akıllı hareket ettik. Kontralarla şanslar yarattık. Goller de atabilirdik. Birlikte harika bir iş çıkardık. Taraftarlarımızı da mutlu ettik. Farkımızı herkese gösterdik. Topsuzken hayvan gibi, vahşi gibi olacağız topu almak için. Toplayken sakin kalmalıydık. 3 puanı hak ettik. Harika bir galibiyet oldu."

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