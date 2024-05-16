Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sürpriz derbi kararı! O isim 11'e
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe deplasmanda lider Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Taraftarlarına derbi galibiyeti armağan etmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal sürpriz bir karar aldı. Deneyimli hoca, son oynanan Kayserispor maçında kadroda olmayan ismi ilk 11'de görevlendirmeyi düşünüyor. İşte detaylar...
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BECAO CEZALI!
Son oynanan Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Becao, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
İRFAN CAN VE İSMAİL YÜKSEK SAKAT!
Kanarya'da sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.
DJIKU STOPERE DÖNÜYOR!
İsmail Kartal öncelikle Kayserispor maçında ön liberoda görevlendirdiği Djiku'yu kendi bölgesi olan stopere çekecek.
ÖN LİBERODA KRUNIC
Derbide defansta sorun yaşamak istemeyen deneyimli hoca, ön liberoda ise bu kez Rade Krunic'e şans verecek.
İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda da yine Cengiz Ünder sağ kanatta forma giyecek.
Tadic'in sol kanattaki yeri garanti. Santrfor bölgesinde ise Michy Batshuayi'nin görev alması bekleniyor.
Öte yandan sarı-lacivertli takımda kart sınırında olan Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve Edin Dzeko pazar günkü derbide forma giymeleri ve kart görmeleri halinde son hafta oynanacak İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
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