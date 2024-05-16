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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sürpriz derbi kararı! O isim 11'e

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe deplasmanda lider Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Taraftarlarına derbi galibiyeti armağan etmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal sürpriz bir karar aldı. Deneyimli hoca, son oynanan Kayserispor maçında kadroda olmayan ismi ilk 11'de görevlendirmeyi düşünüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 09:32
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sürpriz derbi kararı! O isim 11'e

Galatasaray derbisini kazanarak şampiyonluk şansını son haftaya taşımak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sürpriz derbi kararı! O isim 11'e

Bu sezon birçok hedefinden uzak kalan sarı-lacivertliler, taraftarlarına derbi galibiyeti hediye ederek şampiyonluk şansını da son ana kadar zorlamak istiyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sürpriz derbi kararı! O isim 11'e

RAMS Park'ta oynanacak dev karşılaşma öncesi Kanarya'da kritik eksikler bulunuyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sürpriz derbi kararı! O isim 11'e

BECAO CEZALI!
Son oynanan Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Becao, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sürpriz derbi kararı! O isim 11'e

İRFAN CAN VE İSMAİL YÜKSEK SAKAT!
Kanarya'da sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sürpriz derbi kararı! O isim 11'e

DJIKU STOPERE DÖNÜYOR!
İsmail Kartal öncelikle Kayserispor maçında ön liberoda görevlendirdiği Djiku'yu kendi bölgesi olan stopere çekecek.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sürpriz derbi kararı! O isim 11'e

ÖN LİBERODA KRUNIC
Derbide defansta sorun yaşamak istemeyen deneyimli hoca, ön liberoda ise bu kez Rade Krunic'e şans verecek.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sürpriz derbi kararı! O isim 11'e

İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda da yine Cengiz Ünder sağ kanatta forma giyecek.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sürpriz derbi kararı! O isim 11'e

Tadic'in sol kanattaki yeri garanti. Santrfor bölgesinde ise Michy Batshuayi'nin görev alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sürpriz derbi kararı! O isim 11'e

Öte yandan sarı-lacivertli takımda kart sınırında olan Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve Edin Dzeko pazar günkü derbide forma giymeleri ve kart görmeleri halinde son hafta oynanacak İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

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