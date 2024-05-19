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Galatasaray derbisi sonrası Fred:

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Fred açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 21:49 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 21:49
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Galatasaray derbisi sonrası Fred:

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından Fred açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Hakem zaman zaman sertliğe izin verdi. Ancak bazı kararları yanlış. Djiku'nun atılması doğru değil. Ancak şimdi bunları konuşmak istemiyorum. Haftada bir maç oynuyoruz, iyi hazırlanma şansı buluyoruz. Bu bir onur mücadelesiydi. 11'e 11 olsa, daha farklı olurdu. Teknik ekip, oyuncular her şeyini verdi. Başkanımız devrede aradı. Taraftarlarımızı maç boyu duydum. Bunu kutlayacağız ama bir maçımız daha var.

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