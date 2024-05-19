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Çağlar Söyüncü: Gerçek Fenerbahçeli oldum

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de galiyet golünün sahibi Çağlar Söyüncü, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 22:10
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Çağlar Söyüncü: Gerçek Fenerbahçeli oldum

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertliler, rakibini 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı.

Fenerbahçe'de golün sahibi Çağlar Söyüncü, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa karşılaşmayı değerlendirdi. Milli futbolcu, "19 Mayıs Gençlik Bayramımız kutlu olsun. Zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçelilerin bir sözü var. Galatasaray'a gol atınca Fenerbahçeli oluyorsun diye. Ben de bunu tattım. Eksik kalmamıza rağmen yakışır bir mücadele verdik. Son bir maçımız var onu da kazanıp sezonu kapatmak istiyoruz." dedi.

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