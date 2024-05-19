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Fenerbahçe'de Dusan Tadic: Farkımızı herkese gösterdik!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic açıklamalarda bulundu ve "Çok muhteşem bir karakter ortaya koyduk. Farkımızı bugün herkese gösterdik." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 21:40
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Fenerbahçe'de Dusan Tadic: Farkımızı herkese gösterdik!

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Dusan Tadic, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Sırp yıldızın o sözleri:

Bana göre çok muhteşem bir karakter ortaya koyduk. Maçtan önce konuştuğumuz, saha içinde beraber kalmalıydık, sürekli beraber oynamalı, vazgeçmemeliydik. Şartlar ne olursa olsun vazgeçmeden mücadeleyi sürdürecektik. Bunu konuştuk. Kırmızı kart öncesinde baskın taraf bizdik. Galatasaray'dan daha iyiydik. Sonrasında kırmızı kart oldu. Durum birazcık değişti. Biraz daha akıllı hareket ettik. Evet geride beklemek icap ettik ama kompakt hareket ettik. Kontralarla şanslar yarattık. Goller de atabilirdik. Birlikte harika bir iş çıkardık. Taraftarlarımızı da mutlu ettik. Onları mutlu ettiğimiz için mutluyuz. Farkımızı bugün herkese gösterdik.

"HARİKA BİR GALİBİYET OLDU"

Açıkçası içeride ambiyans harikaydı. Her zaman olduğu gibi biz derbiye yüksek konsantrasyonla hazırlandık. Duygular da bu işin içinde. Bu maçtan önce aramızda konuştuk; kalbimiz sıcak olmalı ama kafamız soğuk olmalıydı, bu çok önemliydi. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe taraftarları için bu maç çok önem taşıyordu. Ben bir Sırp'ım ama bu maç adeta bir hayat meselesi, bunu biliyorum. Sakin kalmamız çok önemliydi. Her zaman her şeyinizi vermelisiniz. Negatif his, şikayet olmamalı ama biz futbolcular, takımımız için doğru kararlar vermeliyiz. Her zaman duygu yüklü hareket ederseniz doğru kararlar veremezsiniz. Topsuzken hayvan gibi, vahşi gibi olacağız topu almak için. Toplayken sakin kalmalıydık. 3 puanı hak ettik. Harika bir galibiyet oldu.

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