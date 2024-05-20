Tarihi zafer

Süper Lig'de şampiyonun belli olabileceği derbide, Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a bu fırsatı tanımadı. Sarı-kırmızılı ekibe 1 puanın yettiği maçta, sarı-lacivertliler sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı. Djiku'nun 21. dakikada kırmızı kart gördüğü derbide, Fenerbahçe uzatmalarla birlikte 81 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Galatasaray'a net fırsat tanımayan Fenerbahçe, bulduğu fırsatları harcayınca devre golsüz sona erdi.

SON HAFTA BELLİ OLACAK

71'DE sarı-lacivertli taraftarları çılgına çeviren gol Çağlar'dan geldi. Ezeli rakibinin şampiyonluk kutlama hevesini kursağında bırakan Kanarya, 17'de 17 ile rekor kıran Aslan'ın serisini bitirdi. 99 puanı bulunan Galatasaray gelecek hafta Konyaspor deplasmanından 1 puan alması halinde şampiyon olacak. Yenilmesi halinde ise 96 puanlı Fenerbahçe, evinde İstanbulspor'u devirirse geriden gelerek Süper Lig'de sezonun şampiyonu olarak tarihe geçecek.

TARTIŞILAN KIRMIZI

Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler eleştirilen bir performans ortaya koydu. Oyunu sık sık durduran Kardeşler, 21'de Djiku'ya Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart verdi. Sarı-lacivertliler karara uzun süre itiraz etti fakat sonuç değişmedi. Kardeşler karşılaşmanın geri kalanında iki takımın da itirazlarına neden olan kararlar vererek eleştirilen bir maç yönetti.