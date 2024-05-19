Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den olay '19.05' göndermesi!

Fenerbahçe'den olay '19.05' göndermesi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dev derbide Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup ederken maçın ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin ezeli rakiplerine yapmış olduğu '19.05' gönderisi gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 22:10 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 22:15
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den olay '19.05' göndermesi!

Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup ederken Kanarya'dan maçın ardından flaş bir paylaşım daha geldi.

İşte sarı lacivertlilerin sosyal medyadan ezeli rakiplerine yapmış oldukları '19.05' göndermesi:

Djiku'ya gösterilen kırmızı kart doğru mu? Toroğlu yorumladı
İrfan Can'dan Icardi'ye gönderme!
DİĞER
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yaz aylarında evleniyor mu? İşte Pınar Deniz’in dikkat çeken o açıklaması!
Helikopter kazası sonrası Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız! Akıncı İHA ve Cougar bölgeye gidiyor
Kartal'dan F.Bahçelilere şampiyonluk çağrısı!
G.Saray ve F.Bahçe aynı puanda olursa ne olacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dev derbide kazanan F.Bahçe!
İrfan Can'dan Icardi'ye gönderme!
AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024
💥Süper loto çekildi! (19 Mayıs)
YKS sınav yerleri belli oldu mu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den olay '19.05' göndermesi! F.Bahçe'den olay '19.05' göndermesi! 22:10
Çağlar Söyüncü: Gerçek Fenerbahçeli oldum Çağlar Söyüncü: Gerçek Fenerbahçeli oldum 22:09
G.Saray ve F.Bahçe aynı puanda olursa ne olacak? G.Saray ve F.Bahçe aynı puanda olursa ne olacak? 22:08
Mert Hakan'dan G.Saraylıları kızdıran sözler! Mert Hakan'dan G.Saraylıları kızdıran sözler! 21:56
Kartal'dan F.Bahçelilere şampiyonluk çağrısı! Kartal'dan F.Bahçelilere şampiyonluk çağrısı! 21:55
Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! 21:55
Daha Eski
Fred: Canımızı vermek... Fred: Canımızı vermek... 21:47
Davinson'dan şampiyonluk sözleri! Davinson'dan şampiyonluk sözleri! 21:45
Eski G.Saray başkanından flaş açıklama! "F.Bahçe hak etti" Eski G.Saray başkanından flaş açıklama! "F.Bahçe hak etti" 21:44
İsmail Kartal’dan iki değişiklik İsmail Kartal’dan iki değişiklik 19:22
Derbide kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon Derbide kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon 19:27
Premier Lig'de şampiyon M.City! Premier Lig'de şampiyon M.City! 19:59