Fenerbahçe'den olay '19.05' göndermesi!

Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup ederken Kanarya'dan maçın ardından flaş bir paylaşım daha geldi.
İşte sarı lacivertlilerin sosyal medyadan ezeli rakiplerine yapmış oldukları '19.05' göndermesi:
19.05 HEDİYESİ 🎁 @GalatasaraySK pic.twitter.com/iTpJR50fY0— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 19, 2024
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN DİĞER PAYLAŞIMLAR:
🔥 Gereken yapıldı! pic.twitter.com/YbXwaEXOCn— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 19, 2024
Bu sefer olmadı 😉 pic.twitter.com/mbr3qVPGf2— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 19, 2024