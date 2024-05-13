Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu! İşte o isimler
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayında gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul'da aday olma kararı aldı. Çarşamba günü gerçekleştireceği basın toplantısıyla adaylığını resmen açıklaması beklenen Yıldırım'ın yönetimi kurulu listesi de belli oldu. İşte o isimler... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 20:36 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 20:39
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YAHYA ÜLKER
OZAN BALABAN
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