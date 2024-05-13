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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu! İşte o isimler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayında gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul'da aday olma kararı aldı. Çarşamba günü gerçekleştireceği basın toplantısıyla adaylığını resmen açıklaması beklenen Yıldırım'ın yönetimi kurulu listesi de belli oldu. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 20:36 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 20:39
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu! İşte o isimler

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un ardından eski başkan Aziz Yıldırım da başkanlığa aday oldu.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu! İşte o isimler

Yıldırım'ın çarşamba günü saat 13.30'da basın toplantısı düzenleyeceği ve adaylığını resmen açıklayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu! İşte o isimler

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu üyeleri ortaya çıktı. İşte A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz'ın duyurduğu o liste...

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