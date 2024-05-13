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FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım'dan flaş hamle! Başkanlığa aday oluyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olağan Seçimli Genel Kurul için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un adaylığını açıklamasının ardından eski başkan Aziz Yıldırım da aday olma kararı aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 18:07 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 18:16
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım'dan flaş hamle! Başkanlığa aday oluyor

Fenerbahçe, başkanlık seçimine giderken mevcut başkan Ali Koç adaylığını açıkladı, Sadettin Saran ise Koç lehine çekildiğini duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım'dan flaş hamle! Başkanlığa aday oluyor

Sarı lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merak konusu olurken Yıldırım'ın başkanlık döneminde birlikte çalıştığı sportif ve idari ekiplerine, "Hazır olun ve benden haber bekleyin" talimatını verdiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım'dan flaş hamle! Başkanlığa aday oluyor

Fenerbahçe'de adaylığını açıklayan tek isim Ali Koç olurken Aziz Yıldırım cephesinden yeni bir hamle geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım'dan flaş hamle! Başkanlığa aday oluyor

Fenerbahçe kongre ve divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım'dan flaş hamle! Başkanlığa aday oluyor

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor ile oynanan maçta Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulunmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım'dan flaş hamle! Başkanlığa aday oluyor

Sarı lacivertlilerde seçimli genel kurulun haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

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