FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım'dan flaş hamle! Başkanlığa aday oluyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Olağan Seçimli Genel Kurul için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un adaylığını açıklamasının ardından eski başkan Aziz Yıldırım da aday olma kararı aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 18:07 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 18:16
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Fenerbahçe kongre ve divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor ile oynanan maçta Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulunmuştu.
Sarı lacivertlilerde seçimli genel kurulun haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor.
A Spor'un haberine göre; Aziz Yıldırım başkanlığa aday oluyor.
Yıldırım'ın kısa süre içerisinde basın toplantısıyla kararını duyurması bekleniyor.
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