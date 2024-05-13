FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko transferinde sıcak gelişme! İşte imza tarihi
Son dönemde sergilediği etkisiz performansla yoğun eleştiri alan Edin Dzeko hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon takımda kalmayacak olan 38 yaşındaki santrforun, yeni adresi ve imza tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Akşam'ın Arabistan basınından derlediği habere göre; Jorge Jesus'un başında bulunduğu Al Hilal takımı, Edin Dzeko ve Fenerbahçe ile transfer konusunda anlaşmaya vardı.
Dzeko'nun Suudi ekibine yaz transfer döneminin başlamasının ardından imza atacağı açıklandı.
MAURO ICARDI'NİN GERİSİNDE KALDI
Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve attığı gollerle Süper Lig'de gol krallığı yarışını uzun süre önde götüren Edin Dzeko için işler son haftalarda tersine döndü.
Gol atmakta zorlanan Boşnak yıldız, Mauro Icardi'nin de sakatlığını tamamen atlatması ve formunu tekrar yukarı çekmesinin ardından krallık yarışında Arjantinli yıldızın gerisinde kaldı.
Şu ana kadar ligde Mauro Icardi'nin 23 golü bulunurken Edin Dzeko'nun ise 20 golü bulunuyor.
FENERBAHÇE RAKAMLARI
Edin Dzeko, Fenerbahçe formasını tüm kulvarlarda 44 maçta sırtına geçirirken 3236 dakika sahada kaldı.
38 yaşındaki golcü oyuncu, bu mücadelelerde 24 gol ve 9 asist üreterek takımına skor katkısı verdi.
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