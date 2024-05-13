Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko transferinde sıcak gelişme! İşte imza tarihi

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko transferinde sıcak gelişme! İşte imza tarihi

Son dönemde sergilediği etkisiz performansla yoğun eleştiri alan Edin Dzeko hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon takımda kalmayacak olan 38 yaşındaki santrforun, yeni adresi ve imza tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:58
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FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko transferinde sıcak gelişme! İşte imza tarihi

Sezon başında Inter ile sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan ve takım kaptanlığı görevini üstlenen Edin Dzeko hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko transferinde sıcak gelişme! İşte imza tarihi

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan ve adaptasyon sürecini çok kısa sürede atlatan golcü oyuncu sarı lacivertli kulübün taraftarlarını üzecek bir karar aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko transferinde sıcak gelişme! İşte imza tarihi

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek olan Edin Dzeko için ayrılık vakti geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko transferinde sıcak gelişme! İşte imza tarihi

Akşam'ın Arabistan basınından derlediği habere göre; Jorge Jesus'un başında bulunduğu Al Hilal takımı, Edin Dzeko ve Fenerbahçe ile transfer konusunda anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko transferinde sıcak gelişme! İşte imza tarihi

Dzeko'nun Suudi ekibine yaz transfer döneminin başlamasının ardından imza atacağı açıklandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko transferinde sıcak gelişme! İşte imza tarihi

MAURO ICARDI'NİN GERİSİNDE KALDI

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve attığı gollerle Süper Lig'de gol krallığı yarışını uzun süre önde götüren Edin Dzeko için işler son haftalarda tersine döndü.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko transferinde sıcak gelişme! İşte imza tarihi

Gol atmakta zorlanan Boşnak yıldız, Mauro Icardi'nin de sakatlığını tamamen atlatması ve formunu tekrar yukarı çekmesinin ardından krallık yarışında Arjantinli yıldızın gerisinde kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko transferinde sıcak gelişme! İşte imza tarihi

Şu ana kadar ligde Mauro Icardi'nin 23 golü bulunurken Edin Dzeko'nun ise 20 golü bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko transferinde sıcak gelişme! İşte imza tarihi

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Edin Dzeko, Fenerbahçe formasını tüm kulvarlarda 44 maçta sırtına geçirirken 3236 dakika sahada kaldı.

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