Casemiro için transferi böyle açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Brezilyalı futbolcunun istenen performans seviyesine ulaşamaması neticesinde İngiliz ekibinden gönderileceğine dair haberleri de beraberinde getirmiş oldu.

Yıldız ismin, İngiliz takımındaki günlerinin sayılı olduğu belirtilirken yeni adresinin de Türkiye olacağı ve gitmesi muhtemel takımlardan birinin Fenerbahçe, diğerinin ise Galatasaray olabileceği iddia edildi.