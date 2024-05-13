Casemiro için transferi böyle açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika transfer haberleri... İspanyollar, ligde kıyasıya yarış halinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde de olan kapışmasını açıklayıp transfer bombasını patlattılar. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:45 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:58
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İki takımın da 32 yaşındaki deneyimli ön liberoyu alarak gelecek sezon için kadrolarını daha güçlü hale getirmeydi planladığı belirtildi.
İşte o haber! Yazıda, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Casemiro'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.
Manchester United ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar olan Brezilyalı, bu sezon 30 maçta forma giyerken, takımına 5 gol, 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.
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