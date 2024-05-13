Haberler Fenerbahçe Casemiro için transferi böyle açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Casemiro için transferi böyle açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri... İspanyollar, ligde kıyasıya yarış halinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde de olan kapışmasını açıklayıp transfer bombasını patlattılar. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:45 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:58
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Casemiro için transferi böyle açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İspanyol basınından Fichajes günün sürprizini duyurdu... 2022 yılında Real Madrid'den 80 milyon Euro karşılığında transfer edilen Casemiro, Manchester United'da eleştiri oklarının hedefi halinde...

Casemiro için transferi böyle açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Brezilyalı futbolcunun istenen performans seviyesine ulaşamaması neticesinde İngiliz ekibinden gönderileceğine dair haberleri de beraberinde getirmiş oldu.

Casemiro için transferi böyle açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yıldız ismin, İngiliz takımındaki günlerinin sayılı olduğu belirtilirken yeni adresinin de Türkiye olacağı ve gitmesi muhtemel takımlardan birinin Fenerbahçe, diğerinin ise Galatasaray olabileceği iddia edildi.

Casemiro için transferi böyle açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İki takımın da 32 yaşındaki deneyimli ön liberoyu alarak gelecek sezon için kadrolarını daha güçlü hale getirmeydi planladığı belirtildi.

Casemiro için transferi böyle açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İşte o haber! Yazıda, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Casemiro'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Casemiro için transferi böyle açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Manchester United ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar olan Brezilyalı, bu sezon 30 maçta forma giyerken, takımına 5 gol, 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.

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