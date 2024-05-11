TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızdan İsmail Kartal isyanı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da gelecek sezon kadroya katılacak ve takımdan ayrılacak isimler büyük merak konusu haline gelirken o futbolcunun İsmail Kartal ile ilgili tutumu gündem oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 09:43
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Bu anlamda Fenerbahçe'de flaş bir gelişme daha yaşandı.
Kanarya'da şampiyonluğun mucizelere kalmasının ardından takımdaki bazı futbolcuların huzursuz olduğu öğrenildi.
Bu isimlerden biri de Fred... Sambacının Dzeko ve Tadic gibi İsmail Kartal ile bazı konularda anlaşamadığı belirtildi.
Kartal'ın kalması durumunda sezon sonunda ayrılmak istediği de gelen iddialar arasında...
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