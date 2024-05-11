Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızdan İsmail Kartal isyanı!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızdan İsmail Kartal isyanı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da gelecek sezon kadroya katılacak ve takımdan ayrılacak isimler büyük merak konusu haline gelirken o futbolcunun İsmail Kartal ile ilgili tutumu gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 09:43
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızdan İsmail Kartal isyanı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in bitmesine 3 hafta kala ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 96 puanın ardından ligde 90 puanla 2. sırada yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızdan İsmail Kartal isyanı!

Kanarya, kalan haftalarda sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Diğer yandan ise sarı-lacivertliler, Cimbom'un puan kaybetmesini bekleyecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızdan İsmail Kartal isyanı!

Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon öncesi takıma katılacak ve takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızdan İsmail Kartal isyanı!

Bu anlamda Fenerbahçe'de flaş bir gelişme daha yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızdan İsmail Kartal isyanı!

Kanarya'da şampiyonluğun mucizelere kalmasının ardından takımdaki bazı futbolcuların huzursuz olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızdan İsmail Kartal isyanı!

Bu isimlerden biri de Fred... Sambacının Dzeko ve Tadic gibi İsmail Kartal ile bazı konularda anlaşamadığı belirtildi.

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