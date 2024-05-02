Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi müjdesi!

Bu yıl çoğu kez yedek kalmasına rağmen kariyer sezonlarından birini geçiren ve Fenerbahçe'nin en çok gol atan isimlerinden olan Michy Batshuayi konusunda taraftarlara müjde geldi. Yönetim, haziranda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı oyuncunun kontratında yer alan opsiyon maddesini kullanma kararı aldı. Batsman'ın menajeriyle yapılan görüşmelerde bu konuda mutabık kalındı. Tüm kulvarlarda 23 kez gol sevinci yaşayan Batshuayi, 3 gol daha atması durumunda kariyerinin en golcü sezonunu yaşayacak. Kalan 4 maçta bunu başarması muhtemel olan Belçikalı oyuncunun da Fenerbahçe'de mutlu olduğu biliniyor. Sezon başında Nottingham Forest'ın kapısından dönen Batshuayi'ye İngiliz ekipleri Leeds United ve Fulham'ın da ilgisi vardı.