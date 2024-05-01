FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Michy Batshuayi için flaş iddia! İtalyan devine gidiyor
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, sezonun kahramanlarından birisi oldu. Belçikalı yıldız sonradan girip maçlarda attığı golle sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kurdu. Şimdi ise Batshuayi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Bu sezon takımı adına 23 gol kaydeden Batshuayi, 2015-16'daki gol sayısını tekrarladı ve gözünü en golcü sezonuna dikti.
2013-14'te altyapısından yetiştiği Standard Liege'de 49 maçta ağları 25 defa bulan deneyimli santrfor, bu sezon fileleri 3 kez daha sarsması halinde kendini aşacak ve kariyer rekorunu (26) kıracak.
ROMA İDDİASI
İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Roma'nın alternatiflerinden birinin Michy Batshuayi olduğu ifade edildi.
Roma'da transfer bütçesinin önemli ölçüde Şampiyonlar Ligi'ne kalınmasına bağlı olacağı vurgulanan haberde golcü konusunda belirsizliğin bu şarta bağlı gerçekleşeceği kaydedildi.
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