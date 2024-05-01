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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Michy Batshuayi için flaş iddia! İtalyan devine gidiyor

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, sezonun kahramanlarından birisi oldu. Belçikalı yıldız sonradan girip maçlarda attığı golle sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kurdu. Şimdi ise Batshuayi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 14:37
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Michy Batshuayi için flaş iddia! İtalyan devine gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk mücadelesine devam etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Michy Batshuayi için flaş iddia! İtalyan devine gidiyor

Beşiktaş galibiyetinin kahramanı olan Batshuayi, İsmail Kartal ile bu sezon seviye atladı. Tüm kulvarlarda çıktığı 40 karşılaşmada takımına 26 gollük (23 gol-3 asist) katkı sunan Belçikalı, toplam performansıyla son 8 sezonunun en skorer dönemini geçiriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Michy Batshuayi için flaş iddia! İtalyan devine gidiyor

2015-16'da Marsilya'da 32 golle (23 gol-9 asist) patlama yapan başarılı santrfor, o form grafiğiyle gelecek dönem Chelsea'nin yolunu tutmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Michy Batshuayi için flaş iddia! İtalyan devine gidiyor

Bu sezon takımı adına 23 gol kaydeden Batshuayi, 2015-16'daki gol sayısını tekrarladı ve gözünü en golcü sezonuna dikti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Michy Batshuayi için flaş iddia! İtalyan devine gidiyor

2013-14'te altyapısından yetiştiği Standard Liege'de 49 maçta ağları 25 defa bulan deneyimli santrfor, bu sezon fileleri 3 kez daha sarsması halinde kendini aşacak ve kariyer rekorunu (26) kıracak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Michy Batshuayi için flaş iddia! İtalyan devine gidiyor

ROMA İDDİASI

İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Roma'nın alternatiflerinden birinin Michy Batshuayi olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Michy Batshuayi için flaş iddia! İtalyan devine gidiyor

Roma'da transfer bütçesinin önemli ölçüde Şampiyonlar Ligi'ne kalınmasına bağlı olacağı vurgulanan haberde golcü konusunda belirsizliğin bu şarta bağlı gerçekleşeceği kaydedildi.

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