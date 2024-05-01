Haberler Fenerbahçe Avrupa devleri istiyordu! İrfan Can Kahveci'nin bonservisi belli oldu

Avrupa devleri istiyordu! İrfan Can Kahveci'nin bonservisi belli oldu

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci bu sezonki performansıyla kariyer rekorunu kırdı. Milli futbolcu attığı goller ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İrfan'a Fransa'dan bir talip daha çıktı. Fenerbahçe ise yıldız oyuncunun bonservisini belirledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 12:38
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Avrupa devleri istiyordu! İrfan Can Kahveci'nin bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci, dev takımların gözdesi haline geldi. Fransız temsilcisi, milli futbolcuyu transfer listesine aldığı ifade edildi.

Avrupa devleri istiyordu! İrfan Can Kahveci'nin bonservisi belli oldu

20 MİLYON EURO İSTİYOR
Bu sezon başında Cengiz Ünder'in sakatlandığı dönemde bulduğu şansı iyi değerlendiren ve attığı goller ile yaptığı asistlerle takımına büyük katkı sağlayan milli futbolcu Avrupa'nın birçok kulübünü peşine taktı.

Avrupa devleri istiyordu! İrfan Can Kahveci'nin bonservisi belli oldu

Milliyet'in derlediği Fransız basını Sport.fr'de yer alan habere göre; Stade Rennais, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'yi transfer listesine aldı.

Avrupa devleri istiyordu! İrfan Can Kahveci'nin bonservisi belli oldu

Haberin detayında, Fenerbahçe'nin İrfan için 20 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.

Avrupa devleri istiyordu! İrfan Can Kahveci'nin bonservisi belli oldu

Haberde, "Kahveci'nin sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor ancak transfer piyasasında oldukça yüksek bir değere sahip.

Avrupa devleri istiyordu! İrfan Can Kahveci'nin bonservisi belli oldu

Stade Rennais'in anlaşmayı tamamlamak için bazı rakipleri olacak. İrfan Can Kahveci birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa devleri istiyordu! İrfan Can Kahveci'nin bonservisi belli oldu

Stade Rennais'in yanında Sevilla, Newcastle United, Lazio ve Roma'nın da İrfan Can Kahveci'yi yakından takip ettiği vurguland

Avrupa devleri istiyordu! İrfan Can Kahveci'nin bonservisi belli oldu

KARİYER SEZONU
İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe forması ile toplam 45 resmi maça çıktı.

Avrupa devleri istiyordu! İrfan Can Kahveci'nin bonservisi belli oldu

Tecrübeli futbolcu söz konusu müsabakalarda 18 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 12 kez de asist performansı sergiledi.

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