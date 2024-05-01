Avrupa devleri istiyordu! İrfan Can Kahveci'nin bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci, dev takımların gözdesi haline geldi. Fransız temsilcisi, milli futbolcuyu transfer listesine aldığı ifade edildi.

20 MİLYON EURO İSTİYOR

Bu sezon başında Cengiz Ünder'in sakatlandığı dönemde bulduğu şansı iyi değerlendiren ve attığı goller ile yaptığı asistlerle takımına büyük katkı sağlayan milli futbolcu Avrupa'nın birçok kulübünü peşine taktı.