Avrupa devleri istiyordu! İrfan Can Kahveci'nin bonservisi belli oldu
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci bu sezonki performansıyla kariyer rekorunu kırdı. Milli futbolcu attığı goller ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İrfan'a Fransa'dan bir talip daha çıktı. Fenerbahçe ise yıldız oyuncunun bonservisini belirledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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20 MİLYON EURO İSTİYOR
Haberin detayında, Fenerbahçe'nin İrfan için 20 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.
Haberde, "Kahveci'nin sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor ancak transfer piyasasında oldukça yüksek bir değere sahip.
Stade Rennais'in anlaşmayı tamamlamak için bazı rakipleri olacak. İrfan Can Kahveci birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor." ifadeleri kullanıldı.
Stade Rennais'in yanında Sevilla, Newcastle United, Lazio ve Roma'nın da İrfan Can Kahveci'yi yakından takip ettiği vurguland
KARİYER SEZONU
İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe forması ile toplam 45 resmi maça çıktı.
Tecrübeli futbolcu söz konusu müsabakalarda 18 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 12 kez de asist performansı sergiledi.
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