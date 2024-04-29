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Fenerbahçe'de planlar altüst oldu! İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler

Son dakka spor haberleri... Fenerbahçe'de Beşiktaş maçında sakatlanan ve sezonu kapatan İsmail Yüksek'in ardından ilk 11'de zorunlu değişikliğe gidileceği kesinleşti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu noktada yapacağı hamleler de ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 09:56 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 09:57
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Fenerbahçe'de planlar altüst oldu! İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler

Beşiktaş'ı yenerek zirve yarışına tekrar tutunan F.Bahçe'de İsmail Yüksek'ten gelen kötü haber moralleri bozdu. Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık yaşayan ve sahadan sedyeyle çıkan milli futbolcunun dün MR'ı çekildi.

Fenerbahçe'de planlar altüst oldu! İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler

Ardından yapılan muayenede sarı-lacivertli oyuncunun tedavi şekline hafta içinde karar verileceği (Ameliyatlı ya da ameliyatsız) öğrenildi.

Fenerbahçe'de planlar altüst oldu! İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler

Milliyet'te yer alan haberde Fenerbahçe kalan 4 kritik maçta Teknik Direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Yüksek'ten yararlanamayacak.

Fenerbahçe'de planlar altüst oldu! İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler

KRUNIC İLE DEVAM

İsmail Kartal kötü haberin ardından kalan haftalar için planını da hazırladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi diğer maçlarda da Rade Krunic'e şans verecek.

Fenerbahçe'de planlar altüst oldu! İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler

İsmail'in yerine yabancı bir ismin ilk 11'de olması 'üç Türk oyuncu' kuralı nedeniyle de sıkıntı yaratacak.

Fenerbahçe'de planlar altüst oldu! İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler

Derbide Krunic oyuna girince bu yüzden Becao'nun yerine de Çağlar Söyüncü sahaya çıkmıştı. Dört maçlık periyotta da defans hattında Djiku-Çağlar ikilisinin görev yapacağı bildirildi.

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