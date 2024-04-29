Fenerbahçe'de planlar altüst oldu! İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler
Son dakka spor haberleri... Fenerbahçe'de Beşiktaş maçında sakatlanan ve sezonu kapatan İsmail Yüksek'in ardından ilk 11'de zorunlu değişikliğe gidileceği kesinleşti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu noktada yapacağı hamleler de ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 09:56 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 09:57
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Ardından yapılan muayenede sarı-lacivertli oyuncunun tedavi şekline hafta içinde karar verileceği (Ameliyatlı ya da ameliyatsız) öğrenildi.
KRUNIC İLE DEVAM
İsmail Kartal kötü haberin ardından kalan haftalar için planını da hazırladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi diğer maçlarda da Rade Krunic'e şans verecek.
İsmail'in yerine yabancı bir ismin ilk 11'de olması 'üç Türk oyuncu' kuralı nedeniyle de sıkıntı yaratacak.
Derbide Krunic oyuna girince bu yüzden Becao'nun yerine de Çağlar Söyüncü sahaya çıkmıştı. Dört maçlık periyotta da defans hattında Djiku-Çağlar ikilisinin görev yapacağı bildirildi.
Milli futbolcu bu sezon Süper Lig'de 8 maçta görev aldı. Çağlar bu maçlarda 612 dakika süre buldu.
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