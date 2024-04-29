FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Dominik Livakovic oldu.

Fenerbahçe, Livakovic transferi için Hırvat ekibine yetiştirme bedeli hariç 6 milyon 650 bin Euro'ya ek olarak 950 bin Euro da bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyeceğini açıklamıştı.