Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Zagreb'den transfer ettiği ve performansıyla tartışma konusu olan Dominik Livakovic ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte flaş gelişmenin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 10:58
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayarak adından söz ettirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder gibi futbolcuları kadrosuna katarak sezona iddialı bir kadroyla giriş yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Dominik Livakovic oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, sezon başında Dinamo Zagreb forması giyen 29 yaşındaki kaleciyi renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe, Livakovic transferi için Hırvat ekibine yetiştirme bedeli hariç 6 milyon 650 bin Euro'ya ek olarak 950 bin Euro da bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyeceğini açıklamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, tecrübeli kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Altay Bayındır'ın ayrılığı sonrası kaleyi devralan Dominik Livakovic, gösterdiği performansla sık sık eleştirilere maruz kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan maçta yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Livakovic, Beşiktaş derbisinde Muleka'nın yakın mesafeden kafa vuruşunu çıkararak alkış almıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından büyük şok geçiren Dominik Livakovic'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

OLYMPIAKOS İLGİLENİYOR

Hırvat file bekçisiyle Fenerbahçe'yi Konferans Ligi çeyrek finalinde eleyen Olympiakos'un ilgilendiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Yunan ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye teklif yapacağı da ileri sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Dominik Livakovic, kalesinde 40 gol gördü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Hırvat file bekçisi, 13 maçtaysa kalesini gole kapattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Livakovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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