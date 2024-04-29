FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Zagreb'den transfer ettiği ve performansıyla tartışma konusu olan Dominik Livakovic ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte flaş gelişmenin detayları... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Dominik Livakovic oldu.
Sarı-lacivertliler, sezon başında Dinamo Zagreb forması giyen 29 yaşındaki kaleciyi renklerine bağladı.
Fenerbahçe, Livakovic transferi için Hırvat ekibine yetiştirme bedeli hariç 6 milyon 650 bin Euro'ya ek olarak 950 bin Euro da bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyeceğini açıklamıştı.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Altay Bayındır'ın ayrılığı sonrası kaleyi devralan Dominik Livakovic, gösterdiği performansla sık sık eleştirilere maruz kaldı.
Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan maçta yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Livakovic, Beşiktaş derbisinde Muleka'nın yakın mesafeden kafa vuruşunu çıkararak alkış almıştı.
Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından büyük şok geçiren Dominik Livakovic'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.
OLYMPIAKOS İLGİLENİYOR
Hırvat file bekçisiyle Fenerbahçe'yi Konferans Ligi çeyrek finalinde eleyen Olympiakos'un ilgilendiği belirtildi.
Yunan ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye teklif yapacağı da ileri sürüldü.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Dominik Livakovic, kalesinde 40 gol gördü.
Hırvat file bekçisi, 13 maçtaysa kalesini gole kapattı.
Livakovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeriyse 11 milyon Euro.
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