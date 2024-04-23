Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Ağır çekim film gibi"

Ömer Üründül'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Ağır çekim film gibi"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında 2 puan bırakan sarı lacivertliler Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül Fenerbahçe'nin Sivas'taki futbolunu eleştirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 09:19
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Ömer Üründül'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Ağır çekim film gibi"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Ağır çekim film gibi"

Sarı lacivertliler şampiyonluk yarışında kritik 2 puan bırakırken Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Ağır çekim film gibi"

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçı sonrası sarı lacivertlilerin futbolunu eleştirdi. İşte detaylar...

Ömer Üründül'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Ağır çekim film gibi"

AĞIR ÇEKİM FİLM GİBİ HÜCUM EDİYOR - ÖMER ÜRÜNDÜL

Fenerbahçe dün gece kaybettiği 2 puanla şampiyonluk yolunda onarılması güç çok önemli bir yara aldı. Sezon başından beri İsmail Kartal'ı sadece bir konuda eleştiriyorum.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Ağır çekim film gibi"

Bu eleştirilerimi herkesin takımı göklere çıkardığı zamanlarda gündeme getirdim. Çünkü gerçeği gören bir teşhis özelliğim var. Yabancı yıldızlardaki fiziki düşüş başlamıştı. 'Eğer İsmail Kartal kondisyon idmanına ağırlık vermezse bu düşüş ivme kazanır' demiştim.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Ağır çekim film gibi"

Dün geceki maçta Fenerbahçe gerçeğini gözler önüne seren çok ilginç bir olay yaşandı. 62. dakikaya kadar Sivasspor kalabalık savunma uyguluyordu ve bu dakikada Uğur Çiftçi ile maçtaki ilk faulü yapıyor.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Ağır çekim film gibi"

Bu, dünyada pek benzeri görülmeyen bir olaydır. Nedeni de gayet açık. Fenerbahçe ağır çekim film gibi hücum ediyor. İleride çalım atabilecek güçte oyuncu yok, arkadaşlarına kendisini gösteren kimse yok. Ve bu 62 dakikada 2 yarım pozisyon var.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Ağır çekim film gibi"

Gol de Fred'in mükemmel uzak menzilli şutu ile geldi. Rakip skora denge getirdikten sonra İsmail Kartal nihayet uykudan uyandı. Haftalardır yürüyen Tadic'in dün gece yürüyecek hali bile yoktu! Nihayet sınırsız kredi tanıdığı bu yıldızını oyundan aldı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Ağır çekim film gibi"

Ardından da yine üst düzey güçsüz Dzeko'yu aldı. Sonra F.Bahçe biraz hareketlendi. Tadic'in çıkmasıyla hem Ferdi önündeki duvardan kurtuldu hem de o bölge diğer oyuncular için aksiyon alanı oldu.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Ağır çekim film gibi"

İsmail Yüksek'in oradan yaptığı ortayla F.Bahçe tekrar öne geçti ama Kartal'ın bir hatası yok. Skor avantajına sahip deneyimli bir takım o kolay pozisyonu son dakikalarda vermemeliydi. VAR müdahalesi ile gelen penaltı doğruydu.

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