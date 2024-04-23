Ömer Üründül'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Ağır çekim film gibi"

Bu, dünyada pek benzeri görülmeyen bir olaydır. Nedeni de gayet açık. Fenerbahçe ağır çekim film gibi hücum ediyor. İleride çalım atabilecek güçte oyuncu yok, arkadaşlarına kendisini gösteren kimse yok. Ve bu 62 dakikada 2 yarım pozisyon var.

Gol de Fred'in mükemmel uzak menzilli şutu ile geldi. Rakip skora denge getirdikten sonra İsmail Kartal nihayet uykudan uyandı. Haftalardır yürüyen Tadic'in dün gece yürüyecek hali bile yoktu! Nihayet sınırsız kredi tanıdığı bu yıldızını oyundan aldı.