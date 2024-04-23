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FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'ye İngilizlerden dev teklif! 20 milyon Euro

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla en fazla dikkat çeken isimlerden birisi Sebastian Szymanski oldu. Polonyalı yıldız için devreye giren İngiliz kulübü 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 08:49
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TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için sıraya girdiler!

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Sebastian Szymanski, sezon sonunda yuvadan uçacak gibi duruyor...

TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için sıraya girdiler!

Keza Polonyalı oyuncunun talipleri her geçen gün artarken, kulübe de ilgi yazıları gelmeye başladı.

TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için sıraya girdiler!

Fenerbahçe'nin en fazla asist yapan ismi olan Sebastian Szymanski'ye Sevilla ve Tottenham'ın yanı sıra İtalyan ekibi Napoli'nin de ilgisi var.

TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için sıraya girdiler!

Sebastian için en ciddi kulüpler; Tottenham ve Sevilla... İki kulübün de Fenerbahçe'yle sezon sonunda irtibata geçeceği ve resmi teklif yapacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için sıraya girdiler!

İngilizlerin Polonyalı yıldıza 20 milyon Euro'luk teklifle geleceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLRİ | Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için sıraya girdiler!

29 GOLLÜK KATKI YAPTI

Bu sezon başında Fenerbahçe'ye gelen Szymanski, Süper Lig, Konferans Ligi, Konferans Ligi Elemeleri ve Türkiye Kupası'nda 49 maça çıktı.

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