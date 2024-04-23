FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'ye İngilizlerden dev teklif! 20 milyon Euro
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla en fazla dikkat çeken isimlerden birisi Sebastian Szymanski oldu. Polonyalı yıldız için devreye giren İngiliz kulübü 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İşte detaylar...
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Sebastian için en ciddi kulüpler; Tottenham ve Sevilla... İki kulübün de Fenerbahçe'yle sezon sonunda irtibata geçeceği ve resmi teklif yapacağı öğrenildi.
İngilizlerin Polonyalı yıldıza 20 milyon Euro'luk teklifle geleceği öğrenildi.
29 GOLLÜK KATKI YAPTI
Bu sezon başında Fenerbahçe'ye gelen Szymanski, Süper Lig, Konferans Ligi, Konferans Ligi Elemeleri ve Türkiye Kupası'nda 49 maça çıktı.
Polonyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 gol, 17 asistlik performansa imza attı.
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