Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, kritik karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdiler. İşte o yazı... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 86'ya yükseltirken, Sivasspor puanını 45'e çıkardı.
Fotomaç Gazetesi yazarlar, Sivasspor - Fenerbahçe maçını çarpıcı yorumlarla değerlendirdiler. İşte o yazılar...
GÜRCAN BİLGİÇ - BAŞTAN SONA; PANİK...
Geçen sezon da benzer maçlar yaşandı. Takımın üstüne sonuç baskısı geldiğinde kontrol de kayboluyordu. Öne geçtikleri maçlarda skoru tutamayıp, puan kaybettiler. Olympiakos karşılaşmasında da benzer "panik" vardı oyuncuların üstünde.
Acele ettiler, doğru karar veremediler, pas şiddetini ayarlayamadılar ve top kayıplarıyla işlerini zora soktular. Bu ruh hali Sivas'ta da devam etti. "Bir an önce gol atalım" derken, oyun planını unuttular. Doğru paslar gelmedi. Ya uzağa vurdular topu, ya da yakına.
Yedikleri gol bile üç metreye pası atamayan Ferdi'nin hatasından geldi. Bu durumda ne beklenir? Tadic, Dzeko gibi "takım ağabeylerinin" kontrolü ele alıp, etrafı sakinleştirmesi gerekir. Bakıyoruz; en büyük "panik" onlarda.
Doğru kararlar veremiyorlar, pozisyonları değerlendiremiyorlar. Bu çıkmaz içinden Fred'in attığı gol "mucize" gibiydi. Bu olmasaydı, muhtemelen ikinci 45'te İsmail Hoca çift santrfora dönecekti.
Skoru eline alınca, düzeni de korumak istedi. Ama sahadakilerin hızlı yürümeye bile niyeti yoktu. İrfan Can Kahveci tüm sorumluluğu aldı üstüne. 10 numaraya geldi. Fred ile birlikte merkezden hücumu yönetti.
Sivas'ın defans duvarının arkasına sarkmaya çalıştılar, yine öne geçtiler. Bu iş bitti derken "basit" penaltı geldi. Maç boyunca hakem Cihan Aydın'ı parmağında oynatan Manaj, daha temas gelmeden kendini yere attığı pozisyonda VAR'ı da tuzağına düşürdü.
Ama bu kayıp, kalan haftaların üzerine kabus gibi çökecek, çünkü ipler artık ellerinde değil. Artık bir değil, birkaç "mucize" bekleyecekler. Eğer mucizelere inanırsanız…
ERMAN TOROĞLU - ŞAMPİYONLUK SİVAS'TA GİTTİ
Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor. Dün akşamki rakibine biraz bakarsak sarı-lacivertlilerin ne yapıp, ne yapmadığını daha iyi anlarız. Düşünün Sivasspor, ilk faulünü 64'üncü dakikada yapıyor. Yani nereden bakarsan bak maç başladıktan 1 saat sonra! Hatta geçmiş bile!
Sivasspor rakibe en ufak bir pislik yapmıyor, yere yatmıyor. Oynayabildikleri kadar oynuyorlar. Ancak havaları şu; "Biz unumuzu eledik, eleğimizi astık." Şimdi böyle bir takıma karşı Fenerbahçe'nin çok daha farklı, çok daha baskılı, istekli, verkaç yaparak, şut atarak maçı kazanması gerekirdi.
İki tane şahsi beceri şutuyla gol buldular. Son dakikalara girerken bir penaltı pozisyonu oldu. Hakem göremedi, VAR gördü verdirdi.
Ben bu yazıyı yazdırırken dakika 90+6... Hakem 10 dakika oynanmayan süre koydu. Hala Fenerbahçe'de bir ateşleme yok. Bakın, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcuları dün akşam hiçbir bahaneye sığınamazlar.
Sivasspor oyunu hiçbir anda çirkinleştirmedi, yere yatmadılar, maç boyunca sadece 6 faul yaptılar, sert oynamadılar, oyun oynamaya çalıştılar. Ligdeki yerleri rahattı. Yani her şey Fenerbahçe için iyiydi. Hakem maçın sonuna 10 dakika uzatma verdikten sonra 4 buçuk dakika daha ekledi ama Fenerbahçe bunlardan faydalanamadı.
Artık şunu söylemek lazım. Lig şampiyonluğu bence batıya kaydı. Galatasaray bu saatten sonra bu şampiyonluğu vermez. Çünkü iki takımın futbolcu isteklerine, teknik adamlarına, oyun heveslerine, tempolarına bakıyorum hepsinde Galatasaray daha önde. Büyük sürpriz olmazsa bu 4 puanlık fark Galatasaray'ı şampiyon yapar.
Bakınız net konuşuyorum. Fenerbahçe şampiyonluğu Sivas deplasmanında kaybetti. Sen böyle bir maçta böyle oynuyorsan şampiyon olamazsın.
Fenerbahçe'nin şampiyon olması için mucizeye ihtiyacı var ama o mucizeyi getirecek teknik heyet ve futbolcu topluluğuna sahip değil sarı-lacivertliler.
90+10'da oyuncu değiştiriyorsun sahada alınmayacak tek adamı, İrfan Can Kahveci'yi alıyorsun dışarıya, hücumcu alıyorsun içeriye! Ya zaten maç bitmiş defanstan birini çıkarsana! İnanılır gibi değil!
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