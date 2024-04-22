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Fenerbahçe'de büyük tartışma! İsmail Kartal ve futbolcular...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a elenerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve bazı oyuncular eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Süper Lig'de Sivasspor ile şampiyonluk yarışında kritik bir maça çıkacak olan sarı-lacivertliler, büyük bir tartışma içerisine düştü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 09:58 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 11:04
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Fenerbahçe'de büyük tartışma! İsmail Kartal ve futbolcular...

Süper Lig'de Sivasspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe, bu maç öncesi camia içerisinde büyük bir tartışma içerisine düştü.

Fenerbahçe'de büyük tartışma! İsmail Kartal ve futbolcular...

Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltılar sonucu elenen sarı-lacivertli takımda özellikle teknik direktör İsmail Kartal eleştirilerden nasibini aldı.

Fenerbahçe'de büyük tartışma! İsmail Kartal ve futbolcular...

Olympiakos ile oynanan maçın son anlarında Fred ve İrfan Can Kahveci gibi isimleri oyundan çıkartan İsmail Kartal, bu kararları nedeniyle taraftarın tepkisini çekti.

Fenerbahçe'de büyük tartışma! İsmail Kartal ve futbolcular...

Sarı-lacivertli takımda, daha önce de eleştirilen Miha Zajc ve Rade Krunic gibi futbolcular için tepkiler de arttı.

Fenerbahçe'de büyük tartışma! İsmail Kartal ve futbolcular...

Sporx'in haberine göre; Olympiakos ile oynanan maçta penaltı kaçıran; Dusan Tadic, Leonardo Bonucci ve Cengiz Ünder gibi oyuncular için soru işaretleri oluşmaya başladı.

Fenerbahçe'de büyük tartışma! İsmail Kartal ve futbolcular...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan yaşananlar sonrası 3 oyuncu için radikal bir karar geldi.

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