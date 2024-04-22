Fenerbahçe'de büyük tartışma! İsmail Kartal ve futbolcular...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a elenerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve bazı oyuncular eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Süper Lig'de Sivasspor ile şampiyonluk yarışında kritik bir maça çıkacak olan sarı-lacivertliler, büyük bir tartışma içerisine düştü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 09:58 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 11:04
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Sarı-lacivertli takımda, daha önce de eleştirilen Miha Zajc ve Rade Krunic gibi futbolcular için tepkiler de arttı.
Sporx'in haberine göre; Olympiakos ile oynanan maçta penaltı kaçıran; Dusan Tadic, Leonardo Bonucci ve Cengiz Ünder gibi oyuncular için soru işaretleri oluşmaya başladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan yaşananlar sonrası 3 oyuncu için radikal bir karar geldi.
Kartal, Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci'yi Sivasspor ile oynanacak maçın kamp kadrosuna dahil etmedi.
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