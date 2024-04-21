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Sivasspor ile Fenerbahçe 36. randevuda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Sivasspor ile ligde 36. kez rakip olacak. Ligde 21 maçlık yenilmezlik serisi elde eden sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda kayıp yaşamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 10:03
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Sivasspor ile Fenerbahçe 36. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, pazartesi günü saat 20.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile oynayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 32 maçta 27 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 85 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 32 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 44 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan Kanarya, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

36. RANDEVU

Sivasspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 20 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 75 gol atarken, Sivasspor 45 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1'lik skorla kazandı.

SON 7 MAÇINI KAZANDI

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. Deplasmanda Çaykur Rizespor, Hatayspor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'ü yenen Fenerbahçe sahasında da Kasımpaşa, Pendikspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Kanarya, bu 7 maçlık süreçte rakip fileleri 20 kez havalandırdı.

21 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, daha sonrasında oynadığı 21 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük'ü 2 kez, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u da 1'er kez yendi. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor ve Alanyaspor karşılaşmalarından da sahadan berabere ayrıldı.

FENERBAHÇE, DEPLASMAN GALİBİYETİ REKORUNU KIRDI

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 16 maça çıkarken 15 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek üst üste 10 dış saha maçını kazanan sarı-lacivertliler, 'deplasmanda üst üste 10 maç kazanan ilk takım' oldu. Kanarya, konuk olduğu maçlarda rakip fileleri 35 kez havalandırırken, oynadığı 10 lig maçında ise kalesini gole kapattı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, lig tarihinin en iyi deplasman performanslarından birine imza atarken, kalan haftalarda 1 puan alması durumunda 2020-2021 sezonunda ulaştığı puan (47) rekorunu egale edecek ve söz konusu rakamı geçmesi durumunda ise puan rekorunu kıracak.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

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