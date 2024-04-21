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Kaleye vur Dusan

Dusan Tadic'e 'şut at' uyarısı geldi... Bu sezon birçok maçta müsait durumda olmasına rağmen Edin Dzeko'yu topla buluşturmak isterken top kaybı yaşayan Sırp yıldıza taraftarlar Olympiakos karşılaşmasının ardından tepki göstermişti. İsmail Kartal, yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmede; "Kaleyi görünce vur" talimatını verdi. Tadic, Sivas'ta bol bol kaleyi yoklayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Kaleye vur Dusan
Dusan Tadic'e 'şut at' uyarısı geldi... Bu sezon birçok maçta müsait durumda olmasına rağmen Edin Dzeko'yu topla buluşturmak isterken top kaybı yaşayan Sırp yıldıza taraftarlar Olympiakos karşılaşmasının ardından tepki göstermişti. İsmail Kartal, yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmede; "Kaleyi görünce vur" talimatını verdi. Tadic, Sivas'ta bol bol kaleyi yoklayacak.
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