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Kaleye vur Dusan
Dusan Tadic'e 'şut at' uyarısı geldi... Bu sezon birçok maçta müsait durumda olmasına rağmen Edin Dzeko'yu topla buluşturmak isterken top kaybı yaşayan Sırp yıldıza taraftarlar Olympiakos karşılaşmasının ardından tepki göstermişti. İsmail Kartal, yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmede; "Kaleyi görünce vur" talimatını verdi. Tadic, Sivas'ta bol bol kaleyi yoklayacak.
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